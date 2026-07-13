Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Dois homens são baleados por policial de folga durante 'brincadeira' de falso assalto em SP

Escrito por Ederson Hising (via Agência Estado)
Publicado em 13.07.2026, 20:20:00 Editado em 13.07.2026, 20:30:44
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Dois homens foram baleados por um policial civil de folga na tarde desta segunda-feira, 13, na Avenida Sapopemba, zona leste de São Paulo. O caso aconteceu em frente a uma loja de comércio de veículos durante uma "brincadeira" dos dois homens com um funcionário do estabelecimento.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o policial, de 31 anos, interveio ao ser surpreendido pelo anúncio de assalto. Imagens de câmeras de segurança mostram os feridos chegando em uma moto e fazendo menção de estarem armados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os homens, de 21 e 36 anos, foram socorridos e levados ao Hospital Alpina. O estado de saúde deles não foi informado pela secretaria.

O caso foi registrado como lesão corporal decorrente de intervenção policial e legítima defesa no 42º Distrito Policial, que fica no Parque São Lucas. A investigação será acompanhada pela Corregedoria da Polícia Civil.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BALEADOS brincadeira falso assalto SP
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV