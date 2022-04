Da Redação

Dois homens morrem e influenciadoras são presas após confronto armado

Um confronto armado terminou com a morte de dois homens e a prisão de duas influenciadoras digitais, em uma pousada de luxo, em Jaguaripe, Bahia. O caso foi registado na tarde desta segunda-feira (11).

continua após publicidade .

A troca de tiros aconteceu após a Polícia Militar (PM) ser informada de que havia homens armados na Pousada Paraíso Perdido. Assim que os policiais chegaram no local, foram recebidos a tiros pelos dois indivíduos.

Os agentes de segurança revidaram e balearam a dupla. Os criminosos foram encaminhados para um hospital, porém, não resistiram aos ferimentos. Eles foram identificados como Agnaldo Leite da Silva Neto, de 29 anos, conhecido como Neto Talisca, e Felipe Augusto Machado, de 28, conhecido como Batoré.

continua após publicidade .

A PM informou que Agnaldo era fugitivo do sistema carcerário por tráfico de drogas. As influenciadoras Laylla e Adrian Grace, que foram presas pelos policiais, eram acompanhantes dos atiradores.

Elas foram presas enquanto tentavam fugir em uma caminhonete. As duas foram levadas para a delegacia de Santo Antônio de Jesus, onde estão à disposição da Justiça, nesta terça-feira (12).



O tenente coronel Edmundo Assemany, que é o comandante do 14º Batalhão de Polícia Militar, em Santo Antônio de Jesus, Recôncavo Baiano, detalhou que a droga foi encontrada na caminhonete em que as mulheres tentaram fugir.



continua após publicidade .

“Elas estavam acompanhadas dos indivíduos, uma delas disse que tinha um relacionamento com esse indivíduo há muitos anos, sabia que ele era envolvido com o crime, mas não sabia exatamente como era o envolvimento dele com o crime, mas que ela sabia sim".

"No interior do veículo onde elas estavam havia uma quantidade grande de drogas, um quilo de cocaína é uma quantidade bastante razoável de droga, e, por conta disso, elas foram apresentadas também na delegacia, onde o delegado entendeu que era necessário lavrar o flagrante contra elas também”.

No local, além da caminhonete, a PM também apreendeu um quilo de cocaína, duas pistolas, dinheiro e sete cartões de créditos.

Com informações do g1.