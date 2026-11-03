Dois dos três feriados restantes de 2026 caem em sextas-feiras; confira

Calendário de novembro e dezembro ainda reserva duas oportunidades de três dias consecutivos de folga para parte dos trabalhadores

Com o feriado de Finados encerrado, o calendário de 2026 ainda reserva três feriados nacionais. Dois deles — o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro, e o Natal, em 25 de dezembro — cairão em sextas-feiras, permitindo três dias seguidos de descanso para quem não trabalha aos sábados e domingos.

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Antes dessas datas, o próximo feriado será o da Proclamação da República, em 15 de novembro. Como a celebração ocorrerá em um domingo, não haverá ampliação da folga para os trabalhadores que já descansam nesse dia.

A primeira oportunidade de um fim de semana prolongado após Finados será, portanto, em 20 de novembro. Depois, a última ocorrerá no Natal.

O calendário também prevê pontos facultativos após as 13h nas vésperas de Natal, em 24 de dezembro, e de Ano Novo, em 31 de dezembro. Ambas as datas cairão em quintas-feiras.

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Pontos facultativos não representam folga automática para todos os trabalhadores. O descanso nessas datas depende das regras adotadas pelo órgão ou empregador. Da mesma forma, os feriados podem ter expediente em serviços e atividades com funcionamento autorizado.

CALENDÁRIO NACIONAL • 2026 Próximos feriados e pontos facultativos Confira as cinco datas restantes destacadas no calendário, com o dia da semana e o horário de início quando indicado.

Próximos feriados nacionais Três datas até o fim do ano. Duas delas caem em uma sexta-feira. 15 NOVEMBRO Proclamação da República Domingo Feriado nacional 20 NOVEMBRO Dia da Consciência Negra Sexta-feira Feriado nacional 25 DEZEMBRO Natal Sexta-feira Feriado nacional Próximos pontos facultativos Duas datas de dezembro, com início após as 13h. 24 DEZEMBRO Véspera de Natal Quinta-feira Após as 13h 31 DEZEMBRO Véspera de Ano Novo Quinta-feira Após as 13h Atenção: ponto facultativo não é feriado nacional. A aplicação depende das regras do órgão ou empregador.



