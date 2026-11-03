Dois dos três feriados restantes de 2026 caem em sextas-feiras; confira
Calendário de novembro e dezembro ainda reserva duas oportunidades de três dias consecutivos de folga para parte dos trabalhadores
Com o feriado de Finados encerrado, o calendário de 2026 ainda reserva três feriados nacionais. Dois deles — o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro, e o Natal, em 25 de dezembro — cairão em sextas-feiras, permitindo três dias seguidos de descanso para quem não trabalha aos sábados e domingos.
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Antes dessas datas, o próximo feriado será o da Proclamação da República, em 15 de novembro. Como a celebração ocorrerá em um domingo, não haverá ampliação da folga para os trabalhadores que já descansam nesse dia.
A primeira oportunidade de um fim de semana prolongado após Finados será, portanto, em 20 de novembro. Depois, a última ocorrerá no Natal.
O calendário também prevê pontos facultativos após as 13h nas vésperas de Natal, em 24 de dezembro, e de Ano Novo, em 31 de dezembro. Ambas as datas cairão em quintas-feiras.
Pontos facultativos não representam folga automática para todos os trabalhadores. O descanso nessas datas depende das regras adotadas pelo órgão ou empregador. Da mesma forma, os feriados podem ter expediente em serviços e atividades com funcionamento autorizado.
Próximos feriados e pontos facultativos
Confira as cinco datas restantes destacadas no calendário, com o dia da semana e o horário de início quando indicado.
Próximos feriados nacionais
Três datas até o fim do ano. Duas delas caem em uma sexta-feira.
Próximos pontos facultativos
Duas datas de dezembro, com início após as 13h.