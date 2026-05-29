Dois dos quatro corpos encontrados em terreno no Sacomã, zona sul de SP, são identificados
Dois dos quatro corpos encontrados em um terreno no Sacomã, bairro da zona sul de São Paulo, foram identificados até esta sexta-feira, 29.
A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) confirmou a identificação de duas vítimas e afirmou que as diligências prosseguem, sob sigilo, para identificar os demais corpos.
O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que tenta esclarecer a dinâmica do crime.
Três corpos foram encontrados na tarde de segunda-feira, 25, e um quarto corpo foi localizado no local na tarde de terça-feira, 26.
A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) afirmou, em nota, na segunda-feira, que os guardas realizavam patrulhamento na região de Heliópolis quando identificaram, na Rua Anísio Spíndola Teixeira, uma área de vegetação com forte odor e sinais de terra remexida.
Ao se aproximarem para averiguar a situação, encontraram três corpos enterrados. No dia seguinte, a SSP confirmou a localização de um quarto corpo no mesmo terreno.