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Dois dos quatro corpos encontrados em terreno no Sacomã, zona sul de SP, são identificados

Escrito por Geovanna Hora (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 11:30:00 Editado em 29.05.2026, 11:43:22
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Dois dos quatro corpos encontrados em um terreno no Sacomã, bairro da zona sul de São Paulo, foram identificados até esta sexta-feira, 29.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) confirmou a identificação de duas vítimas e afirmou que as diligências prosseguem, sob sigilo, para identificar os demais corpos.

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O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que tenta esclarecer a dinâmica do crime.

Três corpos foram encontrados na tarde de segunda-feira, 25, e um quarto corpo foi localizado no local na tarde de terça-feira, 26.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) afirmou, em nota, na segunda-feira, que os guardas realizavam patrulhamento na região de Heliópolis quando identificaram, na Rua Anísio Spíndola Teixeira, uma área de vegetação com forte odor e sinais de terra remexida.

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Ao se aproximarem para averiguar a situação, encontraram três corpos enterrados. No dia seguinte, a SSP confirmou a localização de um quarto corpo no mesmo terreno.

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