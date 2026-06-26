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VENEZUELA

Dois dias após terremoto, família de jogador argentino segue desaparecida sob escombros

O prédio onde a família morava desmoronou com os abalos sísmicos

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.06.2026, 18:53:17 Editado em 26.06.2026, 18:53:12
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Dois dias após terremoto, família de jogador argentino segue desaparecida sob escombros
Autor A esposa do jogador, Yani Maranella, e os filhos Aarón e Ainhoa estavam no apartamento da família quando os terremotos ocorreram - Foto: Redes Sociais

O jogador de futebol argentino Lucas Trejo fez um novo apelo nesta sexta-feira (26) para localizar a esposa e os dois filhos, que estavam em um edifício que desabou em Playa Grande, na Venezuela, após os terremotos de quarta-feira (24). O prédio onde a família morava desmoronou com os abalos sísmicos. Até o momento, não há informações sobre os moradores do edifício.

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Trejo, que atualmente defende o Marítimo de La Guaira, pediu orações logo após os tremores. Nesta sexta, às 10h (horário de Brasília), ele voltou a pedir ajuda: "Precisamos de uma máquina (de perfurar) e de uma sonda (do tipo octopus) para o edifício Cunamagoto, em Playa Grande. Agradeceria qualquer ajuda. É necessário com urgência."

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A esposa do jogador, Yani Maranella, e os filhos Aarón e Ainhoa estavam no apartamento da família quando os terremotos ocorreram. O edifício ficava em Playa Grande, a cerca de 15 km de Caracas.

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O governo venezuelano contabiliza 589 mortos e 2,9 mil feridos até o momento. Os terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 foram os mais fortes no país em mais de 100 anos, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Os abalos provocaram desabamentos, incluindo um hotel de pelo menos oito andares no litoral. O Aeroporto Internacional Simón Bolívar, principal terminal aéreo da Venezuela, foi fechado após registrar danos estruturais. O governo venezuelano decretou estado de emergência.

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