Dois corpos são encontrados em imóvel no centro de São Paulo com marcas de violência

A Polícia Militar paulista localizou na manhã deste sábado, 14, dois corpos dentro de um imóvel na região da Liberdade, no centro de São Paulo. Os cadáveres, de um homem e uma mulher, apresentavam ferimentos provocados por uma faca.

A PM foi acionada depois que vizinhos passaram a sentir um forte odor vindo da casa, localizada na Rua Bueno de Andrade. Quando os agentes chegaram ao imóvel, encontram o casal já em estágio de decomposição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A hipótese levantada é de um homicídio seguido de suicídio, informou a corporação à reportagem. As identidades das vítimas, incluindo as idades, não foram informadas.

"O local foi isolado e preservado para os trabalhos da perícia técnica", informou a Polícia Militar, em comunicado. O caso foi apresentado no 8º Distrito Policial e registrado como homicídio.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo não respondeu até a publicação da reportagem. Em caso de resposta, o texto será atualizado.