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Dois corpos esquartejados são encontrados dentro de sacos em canal no Ceará

Cadáveres foram retirados da água pelos bombeiros e o caso é investigado de forma sigilosa pela Polícia Civil.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Dois corpos esquartejados são encontrados dentro de sacos em canal no Ceará
Autor Corpos foram localizados em um canal no bairro Jacarecanga - Foto: reprodução

Dois corpos esquartejados foram encontrados dentro de sacos em um canal no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (7). As vítimas, que ainda não foram identificadas pelas autoridades, foram localizadas após moradores da região acionarem a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros devido ao mau cheiro no entorno da Avenida Francisco Sá.

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No local, os agentes de segurança identificaram quatro sacos próximos ao córrego. A equipe de bombeiros utilizou cordas para içar o material da água até a calçada. Durante a checagem do conteúdo, os policiais constataram que se tratava de restos mortais humanos. Uma das vítimas foi encontrada com todos os membros, enquanto a outra estava sem a cabeça, que não foi localizada durante as buscas iniciais.

A Perícia Forense do Ceará foi acionada para o recolhimento dos cadáveres e a realização dos primeiros levantamentos da cena do crime. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que as diligências e oitivas estão em andamento. O inquérito é conduzido pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil, com apoio de equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na fase inicial de atendimento da ocorrência.

As apurações já apresentam linhas avançadas. Os corpos seriam de dois homens e, de acordo com o secretário de Segurança Pública do Ceará, Roberto Sá, a ordem para o duplo homicídio partiu do estado do Rio de Janeiro. Segundo o titular da pasta, o trabalho investigativo já identificou a autoria imediata, ou seja, o mandante das execuções, bem como a motivação do crime. Os detalhes operacionais são mantidos em sigilo para não interferir no desfecho do inquérito policial.

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Ceará criminalidade no Ceará DUPLO HOMICÍDIO Fortaleza investigação policial Perícia Forense segurança pública
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