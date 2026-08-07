Dois corpos esquartejados são encontrados dentro de sacos em canal no Ceará

Dois corpos esquartejados foram encontrados dentro de sacos em um canal no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (7). As vítimas, que ainda não foram identificadas pelas autoridades, foram localizadas após moradores da região acionarem a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros devido ao mau cheiro no entorno da Avenida Francisco Sá.

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No local, os agentes de segurança identificaram quatro sacos próximos ao córrego. A equipe de bombeiros utilizou cordas para içar o material da água até a calçada. Durante a checagem do conteúdo, os policiais constataram que se tratava de restos mortais humanos. Uma das vítimas foi encontrada com todos os membros, enquanto a outra estava sem a cabeça, que não foi localizada durante as buscas iniciais.

A Perícia Forense do Ceará foi acionada para o recolhimento dos cadáveres e a realização dos primeiros levantamentos da cena do crime. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que as diligências e oitivas estão em andamento. O inquérito é conduzido pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil, com apoio de equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na fase inicial de atendimento da ocorrência.

As apurações já apresentam linhas avançadas. Os corpos seriam de dois homens e, de acordo com o secretário de Segurança Pública do Ceará, Roberto Sá, a ordem para o duplo homicídio partiu do estado do Rio de Janeiro. Segundo o titular da pasta, o trabalho investigativo já identificou a autoria imediata, ou seja, o mandante das execuções, bem como a motivação do crime. Os detalhes operacionais são mantidos em sigilo para não interferir no desfecho do inquérito policial.

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