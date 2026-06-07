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TEMPO

Dois ciclones vão mudar o tempo no Brasil; Paraná entra em alerta para chuva e temporais

Instabilidade deve aumentar nos próximos dias com previsão de chuva forte, ventos intensos e queda nas temperaturas em parte do Centro-Sul do Brasil

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.06.2026, 19:03:46 Editado em 07.06.2026, 19:03:43
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A atuação de dois ciclones extratropicais deve provocar uma forte mudança nas condições do tempo em boa parte do Centro-Sul do Brasil ao longo desta semana. A previsão indica aumento da instabilidade, ocorrência de temporais, ventos fortes e volumes de chuva acima da média para o período em pelo menos 10 estados brasileiros.

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Segundo meteorologistas, o primeiro sistema começa a se organizar já nos próximos dias sobre a região Sul, favorecendo a formação de uma frente fria. Na sequência, um segundo ciclone deve reforçar as instabilidades, ampliando a área de chuva sobre os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Os estados com maior influência dos sistemas são Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Em algumas regiões, os acumulados de chuva podem ultrapassar 100 milímetros até o fim da semana.

No Paraná, a previsão é de aumento da nebulosidade e ocorrência de pancadas de chuva em diferentes regiões, principalmente entre quarta e sexta-feira. Há risco de temporais localizados, acompanhados de rajadas de vento e descargas elétricas.

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Em Apucarana, o tempo deve começar a mudar gradualmente ao longo da semana. A previsão indica aumento das nuvens, possibilidade de chuva em alguns períodos e temperaturas mais amenas em comparação aos últimos dias.

Meteorologistas alertam que, apesar de os ciclones se formarem sobre o oceano, seus efeitos costumam ser sentidos em áreas continentais por meio da intensificação dos ventos, avanço de frentes frias e formação de temporais.

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