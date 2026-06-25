Dois brasileiros estão entre mortos em terremoto na Venezuela, diz Itamaraty

Dois cidadãos brasileiros, um homem e uma mulher, morreram após os terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira (24). A informação foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) nesta quinta-feira (25). O Itamaraty afirmou que presta serviços consulares às famílias das vítimas, mas não divulgou dados sobre os brasileiros mortos.

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O balanço oficial das autoridades venezuelanas contabiliza 188 mortes, mais de 1,5 mil feridos e dezenas de milhares de desaparecidos. As regiões mais afetadas foram La Guaira e Caracas. Plataformas criadas pela sociedade civil para auxiliar nos resgates indicam que entre 30 mil e 40 mil pessoas seguem com paradeiro desconhecido.

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Os tremores ocorreram na noite de quarta-feira (24), com epicentro no estado de Yaracuy. O primeiro abalo teve magnitude 7,2, seguido cerca de um minuto depois por outro de 7,5.