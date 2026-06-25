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VÍTIMAS DA TRAGÉDIA

Dois brasileiros estão entre mortos em terremoto na Venezuela, diz Itamaraty

Órgão afirmou que presta serviços consulares às famílias das vítimas, mas não divulgou dados sobre brasileiros mortos, que são um homem e uma mulher

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.06.2026, 20:58:11 Editado em 25.06.2026, 20:57:58
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Dois brasileiros estão entre mortos em terremoto na Venezuela, diz Itamaraty
Autor A informação foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) nesta quinta-feira (25) - Foto: Reprodução/Prensa Presidencial/VTV

Dois cidadãos brasileiros, um homem e uma mulher, morreram após os terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira (24). A informação foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) nesta quinta-feira (25). O Itamaraty afirmou que presta serviços consulares às famílias das vítimas, mas não divulgou dados sobre os brasileiros mortos.

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O balanço oficial das autoridades venezuelanas contabiliza 188 mortes, mais de 1,5 mil feridos e dezenas de milhares de desaparecidos. As regiões mais afetadas foram La Guaira e Caracas. Plataformas criadas pela sociedade civil para auxiliar nos resgates indicam que entre 30 mil e 40 mil pessoas seguem com paradeiro desconhecido.

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Os tremores ocorreram na noite de quarta-feira (24), com epicentro no estado de Yaracuy. O primeiro abalo teve magnitude 7,2, seguido cerca de um minuto depois por outro de 7,5.

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