Dois brasileiros estão entre mortos em terremoto na Venezuela, diz Itamaraty
Órgão afirmou que presta serviços consulares às famílias das vítimas, mas não divulgou dados sobre brasileiros mortos, que são um homem e uma mulher
Dois cidadãos brasileiros, um homem e uma mulher, morreram após os terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira (24). A informação foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) nesta quinta-feira (25). O Itamaraty afirmou que presta serviços consulares às famílias das vítimas, mas não divulgou dados sobre os brasileiros mortos.
📰 LEIA MAIS: Trabalhador morre esmagado por caminhão-pipa de 50 mil litros em mina
O balanço oficial das autoridades venezuelanas contabiliza 188 mortes, mais de 1,5 mil feridos e dezenas de milhares de desaparecidos. As regiões mais afetadas foram La Guaira e Caracas. Plataformas criadas pela sociedade civil para auxiliar nos resgates indicam que entre 30 mil e 40 mil pessoas seguem com paradeiro desconhecido.
📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp
Os tremores ocorreram na noite de quarta-feira (24), com epicentro no estado de Yaracuy. O primeiro abalo teve magnitude 7,2, seguido cerca de um minuto depois por outro de 7,5.