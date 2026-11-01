Doença de Newcastle: SC conclui desinfecção dos três focos e 70 granjas testam negativo

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) concluiu os procedimentos de limpeza e desinfecção dos três focos comerciais da Doença de Newcastle identificados no oeste do Estado. Até o momento, 70 estabelecimentos comerciais monitorados tiveram resultados laboratoriais negativos para a enfermidade, informou a companhia em comunicado. Segundo a Cidasc, as análises realizadas até agora não identificaram a presença do vírus nas áreas monitoradas, indicando avanço no controle sanitário da região.

A vigilância epidemiológica já alcançou 100% dos estabelecimentos comerciais incluídos na área ampliada de monitoramento sanitário após a identificação do terceiro foco, em Nova Erechim. As equipes também avançam nas inspeções das propriedades de subsistência, entre as mais de 2,7 mil unidades mapeadas na área de vigilância.

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A força-tarefa reúne mais de 80 profissionais em campo e mantém quatro barreiras sanitárias ativas para controle do trânsito e desinfecção de veículos. De acordo com a Cidasc, as ações de resposta à emergência entraram em uma fase decisiva, com a conclusão dos procedimentos de desinfecção nos três estabelecimentos comerciais atingidos.

O primeiro foco foi confirmado em 18 de outubro, em uma propriedade de criação comercial de perus de corte em Nova Itaberaba. A depopulação (eliminação sistemática e rápida por meio de sacrifício sanitário) de 6.526 aves e os procedimentos de limpeza e desinfecção foram concluídos entre os dias 21 e 23. O segundo foco, em Coronel Freitas, teve confirmação laboratorial em 24 de outubro e envolveu a eliminação de 33.993 aves. Já o terceiro, em Nova Erechim, foi confirmado em 26 de outubro e resultou na depopulação de 6.799 aves, com conclusão da desinfecção em 30 de outubro.

Com o encerramento dos procedimentos nos três estabelecimentos, as propriedades entraram na etapa de vazio sanitário, conforme os protocolos de defesa agropecuária. A Cidasc destacou que as medidas adotadas permitiram "neutralizar o risco de disseminação viral" nos locais atingidos.

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A companhia ressaltou, ainda, que a situação sanitária permanece restrita e sob controle do Serviço Veterinário Oficial. As ações incluem orientações a produtores, estudantes, estabelecimentos agropecuários e lideranças municipais sobre a importância das medidas de biosseguridade, especialmente para evitar o contato entre aves comerciais e aves de vida livre.