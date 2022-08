Documento norte-americano diz que ameaça de óvnis está aumentando

Da Redação

O Senado pede para que o governo crie um novo departamento que trate apenas de objetos não identificados

Um documento do Senado dos Estados Unidos diz que as ameaças de objetos que trafegam em diferentes meios (como ar, terra e água), ou seja, objetos não identificados que se movem (incluindo também aqueles avistados na terra e na água, não apenas os voadores), estão aumentando.

O texto criado pelo comitê do Senado sugere a criação de um departamento específico para a questão. “Em um momento em que ameaças transmeios de domínio cruzado à segurança nacional dos EUA estão aumentando exponencialmente, o comitê está frustrado com o ritmo lento dos esforços liderados pelo Departamento de Defesa para criar um departamento para lidar com essas ameaças e substituir a antiga Força Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados.”

Havia uma força tarefa com esse propósito, mas agora há uma determinação, ainda não cumprida, para que seja criado um departamento específico. Esse departamento vai ter objetivos levemente diferentes.



O mesmo texto entra em especificações sobre alguns conceitos. O que antes era chamado de “objetos temporários não atribuídos” ou aqueles que são identificados como de construção humana após uma análise não devem ser considerados como um fenômeno aeroespacial ou aquático não identificado.

Portanto, o Senado pede para que o governo crie um novo departamento que trate apenas de objetos não identificados.

Qual era o propósito do texto?

O documento não diz qual é a fonte para afirmar que as ameaças de objetos não identificados aumentaram.

O propósito do texto do Congresso é pedir para que o governo acelere a criação desse departamento, que, conforme o pedido, deve ser chamado de Departamento do programa Conjunto de Fenômenos Aeroespaciais e Submarinos Não Identificados. O Congresso reclama que “o progresso” (sem especificar do que) está sendo dificultado pela demora na criação desse órgão.

Fonte: g1.

