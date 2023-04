Do zero a primeira agência de marketing 100% digital do Brasil

Da Redação

Sol Costa Ribeiro

Em uma conversa inspiradora, Sol Costa Ribeiro conta sua história de superação e sucesso. De uma infância com limitações no sertão nordestino, a liderança em grandes empresas até construir seu próprio negócio, ela mostra como sua resiliência e vontade de crescer a levaram onde está hoje.

Como foi sua infância no sertão nordestino?

Minha infância foi marcada por muitas limitações, mas também por muita felicidade. Cresci em um interior que nem no mapa estava, em uma região sem energia elétrica e onde a escola ficava a 10 quilômetros de casa. Mas sempre tive um olhar otimista pela vida e via essas dificuldades como desafios a serem superados.

Quando decidiu sair do sertão e ir para a cidade grande?

Aos 15 anos, senti que era hora de buscar novas oportunidades e fui para a capital, Fortaleza. Eu queria estudar, trabalhar e crescer na vida. No início, foi difícil me adaptar à cidade grande, mas logo comecei a trabalhar em uma loja de informática e, depois, em uma empresa de tecnologia que desenvolve software, onde ingressei como assistente administrativa.

Como foi sua experiência nesta empresa?

Foi uma experiência desafiadora e enriquecedora. Quando ingressei na empresa, tive muitos desafios, era tudo muito novo para mim, mas em pouco tempo, me destaquei ao perceber uma alíquota paga de forma errada e sinalizar para a minha gestora, o que acabou sendo confirmado e corrigido. Fui promovida, tive a oportunidade de implantar uma área de Recursos Humanos na empresa, o que foi uma grande responsabilidade. Essa experiência me proporcionou aprendizados valiosos e contribuiu para meu crescimento profissional e me proporcionou assumir meu primeiro cargo de gestão com 22 anos.

O que você mais gosta em liderar equipes?

Gosto de ver as pessoas crescerem e se desenvolverem, de contribuir para o sucesso da empresa e de inspirar os colaboradores a darem o melhor de si. Acredito que a liderança é sobre dar o exemplo e ajudar as pessoas a se tornarem melhores, tanto profissionalmente quanto pessoalmente.

Como você lida com os desafios do dia a dia?

Gerenciar muitos aspectos diferentes, como lidar com clientes, equipe e fornecedores ao mesmo tempo, pode ser desafiador. No entanto, sou movida por desafios e sempre os encaro como oportunidades para aprender e crescer. Acredito que todas as situações têm um propósito e que podemos extrair aprendizados valiosos delas. Além disso, mantenho uma atitude positiva e procuro enxergar o lado bom das coisas.

A trajetória de uma empreendedora no marketing

Nos dias de hoje, empreender no mercado digital tem sido uma alternativa para muitos profissionais em busca de novos desafios e oportunidades de crescimento. E para Sol Costa Ribeiro, essa escolha foi fruto de uma trajetória marcada por experiências e aprendizados que a levaram a se tornar uma referência na área.

Nesta entrevista, ela também compartilha com a gente um pouco de sua história e como ela transformou suas adversidades em oportunidades.

Como foi sua trajetória até se tornar uma empresária no marketing digital?

Minha trajetória foi desafiadora, porém repleta de oportunidades e mudanças significativas. Iniciei minha carreira aos 19 anos na área administrativa em uma empresa de tecnologia, mas rapidamente percebi que queria me aprofundar em Recursos Humanos (RH). Foi assim que implantei uma área de RH em uma empresa e fui promovida para um cargo de gestão aos 22 anos. Embora estivesse satisfeita com meu trabalho, minha paixão pelo marketing falou mais alto e decidi investir em uma pós-graduação na área.

Aos 25 anos, conquistei um cargo de gerente de operações na maior agência de publicidade do Ceará e uma das maiores do país. Após três anos nessa posição, decidi me aprofundar ainda mais no marketing digital, estudando intensivamente sobre o assunto. Foi então que aceitei um convite para investir em uma agência já estabelecida no mercado, que acabou falindo. O fracasso dessa empreitada me levou a um período de depressão e me fez descobrir que também tenho fibromialgia.

Entretanto, esse episódio também me ensinou que o fracasso faz parte do caminho para o sucesso. Depois dessa fase difícil, me mudei para Salvador devido a uma mudança de trabalho do meu esposo e recomecei do zero. Durante dois meses, me dediquei a estudar um modelo de negócio que me permitisse ter flexibilidade geográfica. Em 2016, finalmente criei minha própria agência de marketing digital, que atualmente oferece serviços completos em nosso segmento.

Apesar das adversidades, minha jornada profissional me proporcionou muitas oportunidades de crescimento e aprendizado. Estou muito orgulhosa de ter criado uma agência de marketing digital bem-sucedida, que ajuda empresas a alcançar seus objetivos na era digital. Acredito que a chave para o sucesso é a resiliência e a determinação em seguir adiante mesmo diante dos obstáculos.

Quais foram os principais desafios que você enfrentou ao criar sua própria agência?

Enfrentar o medo de fracassar foi um dos maiores desafios que tive que superar. Além disso, como empreendedora, aprendi a lidar com a instabilidade financeira e com a falta de tempo para outras atividades. Encontrar novos clientes e consolidar nossa agência no mercado também foi um grande desafio, mas com muita determinação e trabalho duro, conseguimos superar esses obstáculos e nos estabelecer como uma agência de referência em nosso segmento.

Outro momento de incertezas surgiu com a chegada da pandemia. Muitos de nossos clientes solicitaram reduções em seus contratos, o que impactou nossa receita e nos deixou apreensivos. Mas com persistência e criatividade, conseguimos nos adaptar à nova realidade e oferecer soluções digitais eficazes para nossos clientes, resultando em um crescimento significativo para cerca de 80% deles nos meses seguintes.

Acredito que toda jornada empreendedora é cheia de altos e baixos, mas é a capacidade de se adaptar e enfrentar os desafios que faz toda a diferença. Estou orgulhosa de ter superado esses momentos de incertezas e de ter construído uma agência de marketing digital sólida e bem-sucedida.

Como você define o diferencial da sua agência em relação às outras do mercado?

Nossa agência é pioneira no mercado brasileiro por ser 100% digital desde sua fundação em 2016. Nosso compromisso com o sucesso dos nossos clientes é o que nos motiva a oferecer soluções personalizadas e estratégias sob medida para cada um deles. Nosso grande diferencial é o foco na transparência e honestidade nas relações com os clientes, além da constante atualização sobre as tendências do mercado para garantir que nossas soluções sejam criativas e eficazes.

Nosso grande diferencial são as nossas essencias: Flexibilidade, Proximidade, Estrategistas, Agilidade, Qualidade e Descomplicados. Eu levo elas muito a sério e minha equipe entrega e respeita muito esse modelo.

Essas são as bases que guiam o nosso trabalho diário e que nos permitem entregar um atendimento ágil e eficiente, com a preocupação de entender as necessidades e expectativas de cada cliente, a fim de fornecer soluções sob medida que possam ajudá-los a alcançar seus objetivos. Não somos a agência do cliente, nós somos a equipe de marketing do cliente. É tanto que em eventos, feiras sempre me apresentam como “conheça a minha diretora de Maketing” e eu acho chic, sou diretora de marketing de várias empresas, rs.

Como você vê o mercado de marketing digital atualmente e quais são as principais tendências?



O mercado de marketing digital é altamente competitivo e dinâmico, e as empresas precisam estar sempre atualizadas sobre as principais tendências para se manterem competitivas. Entre essas tendências, destacam-se o conteúdo personalizado, o uso de inteligência artificial, o marketing de influência, o vídeo marketing e o marketing omnichannel. É importante ressaltar que essas tendências estão em constante evolução e novas surgem a todo momento.

Ainda que muitas empresas estejam entrando no mercado de marketing digital, a verdadeira diferença está em adotar uma estratégia de marketing de diferenciação. Isso envolve compreender as necessidades do cliente e entregar soluções personalizadas e relevantes para o público-alvo. Além disso, é preciso levar em consideração as experiências do consumidor, a entrega do produto/serviço e outros fatores que podem impactar a percepção do cliente sobre a empresa.

Quais são seus planos para o futuro?

Meus planos futuros envolvem um crescimento contínuo e expansão da atuação da MKTMind, com a busca de novas parcerias estratégicas e a conquista de novos mercados e clientes. Não posso deixar de lado minha missão de contribuir para o desenvolvimento das empresas que atendo e inspirar outras pessoas a perseguirem seus sonhos.

Desenvolvi a algum tempo a EAGLE CX, uma ferramenta poderosa de desempenho e alta performance que utiliza inteligência de dados para melhorar o desempenho dos negócios. Acredito que a informação é crucial para a tomada de decisão, por isso, estou apostando no EAGLE CX como uma solução que permitirá às empresas tomar decisões mais rápidas e precisas, baseadas em dados confiáveis.

Além disso, estou em busca de empreender em outros segmentos, incluindo gastronomia e vinhos, para expandir ainda mais minhas áreas de atuação. Adoro participar de feiras de negócios, tanto no país como no exterior, e acredito que essa é uma oportunidade única de trocar experiências e estar atualizado sobre as últimas tendências do mercado.

Com certeza, Sol! Foi muito inspirador ouvir a sua história e saber como você transformou desafios em oportunidades e construiu uma agência de sucesso. Parabéns pelos seus empreendimentos e por compartilhar sua experiência conosco.

A MKTMind, com sua abordagem personalizada e inovadora, certamente continuará a ser referência no mercado digital brasileiro.

Obrigada também por compartilhar a sua paixão pela gastronomia e pelos vinhos, você está empreendendo em um novo negócio e lançando o primeiro empório virtual do Brasil, com uma experiência em 3D para os clientes. Com certeza, será um sucesso!

Estou animado para acompanhar seus projetos futuros, incluindo o eagle CX, uma ferramenta de alta performance com inteligência de dados para negócios. Obrigado por compartilhar sua história conosco e desejo-lhe muito sucesso em suas empreitadas!

