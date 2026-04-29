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VIOLÊNCIA

DJ é espancado no dia do próprio aniversário após ser confundido com ladrão

Ele estava próximo a uma loja quando foi abordado por três homens

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.04.2026, 14:38:06 Editado em 29.04.2026, 14:38:00
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DJ é espancado no dia do próprio aniversário após ser confundido com ladrão
Autor Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

O DJ e professor de discotecagem Bruno Vasconcelos Leitão, de 37 anos, foi agredido na última sexta-feira (24) após ser confundido com um ladrão de bicicleta no bairro do Catete, no Rio de Janeiro. O caso ocorreu enquanto ele utilizava uma bicicleta alugada por aplicativo.

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De acordo com o relato da vítima, ele estava próximo a uma loja quando foi abordado por três homens, identificados como entregadores de aplicativos, e passou a ser agredido com socos e chutes, principalmente na região do rosto. Em poucos minutos, sofreu fratura no nariz, além de hematomas e escoriações pelo corpo. Ele deverá passar por cirurgia nos próximos dias.

Durante a agressão, Bruno afirma que tentou explicar a situação e chegou a mostrar, no celular, o aplicativo que comprovava o aluguel da bicicleta. Mesmo assim, os agressores não interromperam o ataque.

“Pensei que fosse um assalto. Tentei explicar que tinha alugado a bicicleta e que estava indo até uma loja porque era meu aniversário, mas não acreditaram”, relatou.

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Segundo ele, os envolvidos justificaram a ação alegando que furtos de bicicletas de uso compartilhado têm sido frequentes na região, o que teria motivado a reação. Ainda assim, o DJ criticou a violência do episódio e associou o comportamento a um ambiente de incentivo a atitudes extremas nas redes sociais.

Dias após o ocorrido, Bruno segue em recuperação, ainda com dores, mas com redução do inchaço no rosto. Ele informou que os agressores pediram desculpas e que um deles chegou a arcar com o custo de medicamentos utilizados no tratamento.

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AGRESSÃO bikes compartilhadas CATETE DJ BRASILEIRO incitação à violência violência urbana
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