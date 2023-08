Divulgada causa da morte de bebê que ingeriu colírio por engano

A causa da morte do bebê de apenas dois meses que ingeriu colírio por engano foi divulgada nesta segunda-feira, 14 de agosto, pela Polícia Civil de Goiás (PCGO). A corporação estava à frente das investigações sobre a morte da criança, ocorrida em março deste ano no município de Formosa, no Entorno do Distrito Federal.

O bebê havia sido levado pela família para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), pois estava com enjoo e vômito. Após ser atendimento, o médico o prescreveu um remédio para dar um fim ao problema.

O avô da criança foi até a farmácia para comprar o medicamento e, devido a um engano, o farmacêutico acabou lhe vendendo um colírio. As autoridades apuraram que o médico receitou corretamente o remédio, chamado bromoprida, para evitar vômito e enjoo. Mas, o medicamento vendido e consumido pelo bebê foi o “tartarato de brimonidina”, um colírio para o tratamento de glaucoma.

A mãe do bebê acabou dando o colírio para a criança e, pouco tempo depois, ela começou a chorar e gritar de dor. O bebê foi novamente levado para a UPA. Ele chegou a ser intubado, mas ele não resistiu.

Em um primeiro momento, a polícia acreditou que a morte poderia ter sido ocasionada pelo colírio. Contudo, conforme o laudo toxicológico e histopatológico, a vítima morreu devido a uma pneumonia.

Segundo os exames, não foi detectado o medicamento Tartarato de Brimonidina nas amostras extraídas do falecido.



Agora, o relatório final das investigações será encaminhado ao Poder Judiciário, “deixando claro que não ficou evidenciado o nexo causal entre o erro no fornecimento do medicamento e a morte do bebê”, informa a PCGO.

