Diversas regiões do Brasil podem ser atingidas por Ciclone Bomba; veja

Uma nova frente fria está se deslocando sobre o Sul do Brasil nesta sexta-feira (31). De acordo com as informações do Climatempo, o fenômeno meteorológico deve atingir várias regiões do país nos próximos dias.

Segundo as informações, a frente fria deve espalhar fortes chuvas pelo Rio Grande do Sul ainda nesta sexta. Além disso, ela conta com um ciclone extratropical, que tem possibilidade de formação de um ciclone bomba.

Os temporais começam a ganhar potencial a partir deste sábado, dia 1º de abril, ampliando o alerta para intensas tempestades no Sul e Sudeste do Brasil.

De acordo com a Climatempo, o ciclone bomba é formado por ventos fortes, que pode causar estragos e danos materiais. “Recebe esse nome por conta da rápida queda de pressão atmosférica que ocorre no centro do ciclone, causando um ‘efeito bomba’. O ciclone bomba pode ocorrer em diversas regiões do País, especialmente no Sul e Sudeste”, afirma.

No sábado, o sistema frontal, constituído pelo ciclone e pela frente fria, avança para a costa do Sudeste, e, até domingo, atinge São Paulo e Rio de Janeiro, levando chuva forte, especialmente no período da tarde. Há previsão de ventanias e grande aumento no nível do mar, que deve ficar agitado.

A chegada desta nova frente fria também impacta em outras regiões já nesta sexta-feira, último dia do mês de março, de acordo com a Climatempo.

“O ar quente e úmido predomina sobre o Norte, parte do Nordeste e do Centro-Oeste e facilita a formação das nuvens de chuva. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) aumenta a chuva na costa Norte do Brasil”, afirma a empresa de meteorologia.

