Disputa por equipamento em academia lotada termina em briga; vídeo

Alunos de uma academia saíram "no braço" para poder utilizar um equipamento do local, e imagens do ocorrido viralizaram nas redes sociais. Inclusive, no momento em que a briga foi registrada, o estabelecimento estava lotado. (Assista abaixo)

O fato foi registrado na última sexta-feira, 18 de agosto, na academia Smart Fit, em Belém, Pará.

Uma testemunha afirmou que dois homens se desentenderam quando estavam em uma fila para revezar o smith - aparelho utilizado para exercícios com barra. A confusão se iniciou assim que um grupo pediu para revezar com outro que já estava no aparelho.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o espaço estava lotado quando o fato aconteceu. Pessoas que estavam próximas à briga saíram correndo assustadas com o episódio.

Funcionários da academia apartaram a briga. Em certos momentos, os "brigões" chegaram a trocar socos.

Veja:

Em nota, a Smart Fit relatou que não tolera qualquer tipo de agressão e bloqueou o acesso de todos os envolvidos na ocorrência.



