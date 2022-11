Disney confirma sequência do filme 'O Diário da Princesa'

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A informação foi dada pelo The Hollywood Reporter nesta terça-feira (15)

Após muitos e insistentes pedidos, a Disney atendeu aos fãs e confirmou a sequência do filme "O Diário da Princesa" (2001). A informação foi dada pelo The Hollywood Reporter nesta terça-feira (15).

continua após publicidade .

Fontes do site afirmaram, no entanto, que a presença da atriz Anne Hathaway, protagonista da franquia, é incerta no terceiro filme, já que ela ainda não assinou nenhum acordo.

LEIA MAIS: Simone afirma que pretende lançar novo DVD em dezembro: “Vamos correr”

continua após publicidade .

Ainda segundo o veículo, Debra Martin Chase, que produziu os dois primeiros longas, já acertou seu retorno. Aadrita Mukerji, de Reacher e Supergirl, assinará o roteiro. Por enquanto, nenhum diretor foi anunciado para O Diário da Princesa 3.





Relembre

No sucesso da Disney, Hathaway interpreta Mia Thermopolis, uma estudante americana do ensino médio que descobre que é a princesa de Genovia e passa por treinamento de realeza com sua avó, a rainha Clarisse Renaldi (Julie Andrews).

continua após publicidade .

Sobre a possibilidade de reprisar seu papel, Andrews, de 87, disse ao Entertainment Tonight no início deste ano: "Posso ser uma avó um pouco velha demais para isso, não sei. Depende de qual é a história e, se eles puderem inventar algo, seria maravilhoso".





Fonte: Informações da revista Quem.

Siga o TNOnline no Google News