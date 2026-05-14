'Discursos masculinistas sequestram a ansiedade dos meninos', diz documentarista

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

A juíza Vanessa Cavalieri, titular da Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, se tornou um rosto conhecido a partir da repercussão de casos de violência extrema envolvendo adolescentes, como o estupro coletivo de uma jovem por quatro homens em um apartamento de Copacabana em março deste ano.

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Segundo ela, os casos de violência cometida por adolescentes do sexo masculino têm crescido, tanto contra outras adolescentes, quanto contra mães e avós. No Rio, realizou um levantamento que indicou aumento de 186% desde 2024 dessa violência doméstica cometida por adolescentes.

"A gente recebe adolescentes que falam para a namorada o que um homem de 40 fala para a ex-mulher: se você não ficar comigo não vai ficar com mais ninguém, vou acabar com a sua vida. É isso que a gente está vivendo", disse a juíza na tarde desta quinta-feira, 14, em painel do São Paulo Innovation Week.

A jornalista Mariliz Pereira Jorge, colunista da Folha de S.Paulo e especializada na cobertura de gênero, considera esses casos como sintoma de um problema a ser enfrentado hoje: o descompasso crescentes entre meninos e meninas no tema da igualdade de gênero. Ela mediou o painel Gap Civilizatório: A Urgência de Um Novo Código Social entre Homens e Mulheres, com a presença de Vanessa e Ismael dos Anjos, jornalista e coordenador do documentário O Silêncio dos Homens.

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Os painelistas apontam dois motivos principais para o descolamento da mentalidade de meninos e meninas quando o assunto sobre as relações de gênero. O primeiro é um "gap" educacional, que se dá na formação desses jovens nas famílias e na sociedade. "A gente está criando meninas de uma maneira diferente, mas essencialmente cria meninos do mesmo jeito", diz Dos Anjos.

Com isso, as meninas e jovens do sexo feminino ganharam maior vocabulário para nomear violências, aumentaram sua escolaridade, galgaram posições no mercado e costumam ser mais pró-igualdade. Já os meninos parecem ter ficado "para trás", sem alternativa construída coletivamente para a noção tradicional de masculinidade.

Outra fonte desse problema identificada por eles é o crescimento do discurso masculinista na internet. Em seu trabalho na Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, Vanessa percebe uma dessensibilização dos meninos em relação à violência sexual e de gênero, tanto pela pornografia quanto pelas redes sociais. "Violência saiu da dark web e está na superfície", afirma.

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Dos Anjos vê necessidade de "combater discursos masculinistas que sequestram a ansiedade dos meninos" para que o problema não se agrave. Esse trabalho passa por desconstruir noções como a de que ser homem é "mandar em casa", aprender a nomear sentimentos e qualificar o que é violência para os meninos.

Para Vanessa, a angústia dos jovens que se tornam agressores parte muitas vezes de uma necessidade legítima de pertencimento e conexão com o outro. "A gente não vai reverter esse quadro de violência sem ser pelo afeto e pela educação", afirma.

Sobre o São Paulo Innovation Week

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O São Paulo Innovation Week (SPIW), maior festival global de tecnologia e inovação, é realizado pelo Estadão em parceria com a Base Eventos, no Pacaembu e na Faap até sexta-feira, 15. Entre os mais de 2 mil palestrantes convidados para os três dias do evento, estão especialistas brasileiros e estrangeiros em áreas como ciência, saúde, educação, agronegócio, finanças, mobilidade, geopolítica, esportes, sustentabilidade, arte, música e filosofia, entre muitas outras.