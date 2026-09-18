Discord classifica risco de suicídio e automutilação como baixo em relatório do ECA Digital

Alerta: a reportagem abaixo trata de temas como suicídio e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final do texto onde buscar ajuda.

A plataforma Discord classificou como baixo o risco de suicídio e automutilação entre adolescentes no primeiro relatório de transparência elaborado pela plataforma para cumprir as exigências do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital). O documento foi publicado na quinta-feira, 17, e reúne dados de janeiro a junho deste ano.

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A divulgação do parecer, portanto, é posterior à morte de uma jovem de 13 anos, em julho, que teria cometido suicídio após ser induzida por outros adolescentes em um fórum de transmissão ao vivo na plataforma.

O caso levou a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a determinar, em agosto, a suspensão preventiva das transmissões e de recursos equivalentes do Discord no Brasil.

De acordo com a entidade, foram encontradas falhas na implementação de medidas pela empresa para prevenir e combater violações graves contra crianças e adolescentes. Nesta semana, seis menores de idade foram apreendidos por suposto envolvimento no episódio.

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O relatório traz um conjunto de informações como número de denúncias recebidas e quantidade de usuários excluídos no Brasil por descumprimento das diretrizes do aplicativo. A próxima edição do documento está prevista para 1° de fevereiro de 2027.

que os serviços da plataforma têm na segurança e na saúde dos adolescentes, já considerando as medidas de segurança aplicadas pela empresa.

Além de suicídio e automutilação, a plataforma entende que os seus serviços proporcionam aos adolescentes um risco final baixo para: tráfico de seres humanos; comportamentos fora da plataforma; extremismo violento; violência e conteúdo gráfico; jogos de azar e produtos perigosos ou regulados; e práticas enganosas.

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No entanto, a plataforma classificou como moderado o risco relacionado a:

- assédio e bullying;

- ameaças de divulgação de informações pessoais;

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- conduta de ódio; conteúdo sexualmente explícito;

- mídia íntima adulta não consensual e exploração sexual.

O Discord pondera e diz que as classificações de risco finais resultantes refletem a avaliação da empresa "após considerar os controles existentes" e destaca que a avaliação foi feita quando não operava, no Brasil, uma ferramenta de entrega de conteúdo personalizado por algoritmos "dentro do escopo da avaliação".

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"A personalização da Descoberta de Servidores estava desativada por padrão para usuários brasileiros, e o recurso de ICYMI não estava disponível no Brasil", afirma o Discord no relatório. Nenhuma das categorias recebeu classificação de risco alto.

No documento, a empresa informa que trabalha para operacionalizar os processos de notificação e denúncia de abuso sexual infantil específicos para o Brasil exigidos pelo ECA Digital.

Enquanto isso, a empresa diz que, nestes primeiros seis meses de 2026, enviou 12.820 denúncias do tipo ao Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas dos Estados Unidos (NCMEC, na sigla em inglês), envolvendo conteúdo de foto ou vídeo (Denúncias com Mídia), e 2.817 denúncias envolvendo conteúdo escrito (Denúncias Sem Mídia).

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Denúncias e exclusão de contas

O relatório também apresenta os números de denúncias recebidas pela plataforma no primeiro semestre deste ano. Foram 1,12 milhão de denúncias de usuários brasileiros relacionadas a problemas que não fossem spam e outras 1,43 milhão de denúncias de spam.

A denúncia, explica o Discord, é um reporte enviado referente a um conteúdo ou conduta que possa violar as Diretrizes da Comunidade da plataforma. Não significa que todas as mensagens apresentavam alguma violação de fato, salienta a empresa.

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No período, o aplicativo registrou 417,2 mil intervenções, 301,2 mil medidas contra contas, 129,5 mil contas desativadas e 12,4 mil servidores removidos.

As intervenções correspondem a usuários e servidores distintos que receberam pelo menos uma medida de moderação durante o período. Já as medidas contra contas incluem avisos, restrições temporárias de recursos e remoções de conteúdo, mas não incluem desativações permanentes de contas.

Entre contas identificadas como pertencentes provavelmente a adolescentes, foram registradas 30,5 mil medidas. Deste total, 7.550 contas foram excluídas e 22.927 receberam avisos ou restrições temporárias.

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Durante o primeiro semestre, o Discord informa ter recebido 385 notificações de autoridades brasileiras relacionadas a conteúdos ou contas.

Segundo a empresa, 204 eram solicitações consideradas legalmente válidas e específicas o suficiente para exigir providências, como remoção de conteúdo, ações contra contas ou servidores, preservação de dados e fornecimento de informações às autoridades.

Aferição de idade

O relatório informa também que o Discord solicitou a 2,37 milhões de usuários que realizassem algum processo de aferição de idade no período avaliado. Deste total, 674,9 mil concluíram o procedimento e 651 mil foram aprovados.

Entre os processos aprovados, 271,3 mil ocorreram por estimativa facial e 409,6 mil por meio de documentos de identidade.

A soma, contudo, supera a quantidade de aprovados totais, mas o relatório não explica as razões ou menciona a possibilidade de sobreposição dos números (se um mesmo usuário passou pelos dois procedimentos de aferição).

Segundo a empresa, a data de nascimento informada pelo próprio usuário é utilizada como mecanismo inicial para impedir o cadastro de menores de 13 anos. Em situações que exigem restrição etária, outros mecanismos podem ser utilizados para verificar a idade.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp , de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página .

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