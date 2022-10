Diretor francês de documentários e filmes sofre grave acidente no MS

Da Redação

Jean-Thomas Renaud, de 55 anos, foi transferido para o Hospital Santa Casa de Campo Grande

Jean-Thomas Renaud, de 55 anos, diretor, escritor e cinegrafista francês, foi transferido para o Hospital Santa Casa de Campo Grande e continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ter sido vítima de um acidente nesse sábado (22), na BR-262, na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o hospital, o diretor está acordado, comunicativo, mas continua respirando com auxílio de aparelho e em uso de medicações. Jean-Thomas Renaud teve que passar por exames laboratoriais, de imagem e está sendo acompanhando pela equipe de Neurocirurgia.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a batida teria envolvido dois veículos, mas apenas um, onde estavam as vítimas, acabou saindo da pista e tombando no acostamento. Além de Jean-Thomas Renaud, outros dois ocupantes do carro também são estrangeiros. Esses dois, entretanto, moram no Brasil.

Das quatro vítimas, duas foram levadas para Aquidauana e outras duas, incluindo o diretor, para o hospital de Miranda. Devido o estado grave, o cinegrafista francês precisou ser transferido para a capital.

As informações são do g1.

