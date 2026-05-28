Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
CRIME SEXUAL

Diretor de creche é preso pela Polícia Civil suspeito de estuprar criança de 3 anos

Vídeo mostra o suspeito levando a criança a um depósito isolado sob o pretexto de pegar brinquedos

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 22:43:53 Editado em 28.05.2026, 22:40:57
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Diretor de creche é preso pela Polícia Civil suspeito de estuprar criança de 3 anos
Autor Após a formalização da queixa, imagens de câmeras de segurança auxiliaram a investigação - Foto: PCMA

Um diretor-adjunto de creche municipal em Timon (MA) foi preso nesta quarta-feira (27) suspeito de estuprar uma criança, 3 anos. O homem, 49 anos, foi detido por policiais civis do Maranhão após denúncia da mãe da vítima.

📰 LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Após a formalização da queixa, imagens de câmeras de segurança auxiliaram a investigação. O vídeo mostra o suspeito levando a criança a um depósito isolado sob o pretexto de pegar brinquedos. Eles chegaram a ficar trancados no local por alguns minutos.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

A Polícia Civil prossegue com as investigações para elucidar o caso e identificar possíveis outras vítimas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por meio de nota, a Prefeitura Municipal de Timon informou que exonerou o diretor-adjunto da creche, que está preso. Também afastou todo o corpo de direção até o final das investigações, determinando imediata intervenção na referida creche.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abuso sexual criança Crime NOTÍCIAS polícia civil Timon
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV