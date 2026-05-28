Diretor de creche é preso pela Polícia Civil suspeito de estuprar criança de 3 anos

Um diretor-adjunto de creche municipal em Timon (MA) foi preso nesta quarta-feira (27) suspeito de estuprar uma criança, 3 anos. O homem, 49 anos, foi detido por policiais civis do Maranhão após denúncia da mãe da vítima.

📰 LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Após a formalização da queixa, imagens de câmeras de segurança auxiliaram a investigação. O vídeo mostra o suspeito levando a criança a um depósito isolado sob o pretexto de pegar brinquedos. Eles chegaram a ficar trancados no local por alguns minutos.



📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



A Polícia Civil prossegue com as investigações para elucidar o caso e identificar possíveis outras vítimas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por meio de nota, a Prefeitura Municipal de Timon informou que exonerou o diretor-adjunto da creche, que está preso. Também afastou todo o corpo de direção até o final das investigações, determinando imediata intervenção na referida creche.