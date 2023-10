Direcionamento especializado ajuda a impulsionar empresas

Siga o TNOnline no Google News

De janeiro a agosto deste ano foram abertas quase 300 mil novas empresas em todo o Brasil, conforme o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). Só no ano passado foram mais de três milhões de novas empresas criadas em todo o país, conforme o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. E diante da alta competitividade empresarial, a mentoria tem se mostrado uma excelente ferramenta para empresas que buscam orientação, direcionamento e soluções para o crescimento dos seus negócios.

O educador corporativo Marcos Pereira, fundador da Singularize Educação Empresarial, de Apucarana (PR), destaca a importância desse tipo de direcionamento especializado que conta com “know how” de um especialista que ajudará o mentorado a conquistar melhores oportunidades de sucesso.

“Mentoria é o acompanhamento de um profissional que tem uma expertise maior que o mentorado, para dar um direcionamento uma visão diferente do que a empresa vive. Esse acompanhamento especializado é muito importante, pois, com o mercado cada vez mais competitivo, muitas vezes as empresas não dispõem de um profissional especializado para contratar e dar esse suporte. Mas pode contratar um especialista para acompanhar duas horas na semana, ou um treinamento específico em alguma área, compartilhando sua visão e experiência”, ressalta.

A mentoria é apenas uma das ferramentas que podem ajudar a alavancar o faturamento de uma empresa. Pereira também aponta ótimos resultados obtidos com treinamentos e acompanhamento para desenvolvimento em vendas, cultura, liderança, comunicação, gestão e marketing, entre outros serviços ofertados pela Singularize Educação Empresarial que podem ajudar a aprimorar equipes rumo a resultados excepcionais.

“A Singularize Educação Empresarial busca entender a singularidade de cada negócio e cada situação. Analisamos o problema e, para dar o ‘antibiótico’ correto, acompanhamos e entregamos a melhor solução. Tudo é bem personalizado dentro do que a empresa necessita, da sua cultura, da sua rotina e do seu dia a dia”, destaca.

SOBRE A SINGULARIZE

A Singularize Educação Empresarial oferece uma variedade de soluções para organizações que buscam aprimorar suas equipes e alcançar resultados excepcionais. Isso inclui mentoria empresarial e profissional, palestras, workshops, minicursos e treinamento & desenvolvimento.

“Nosso propósito é cooperar de forma sustentável e ética com as organizações e sua evolução, desenvolvendo pessoas nos âmbitos profissional e humano”, diz Marcos. “Nossa visão é evoluir constantemente com organizações e pessoas através da educação e da sustentabilidade”, assinala Pereira.

Marcos Pereira, fundador e educador empresarial da Singularize Educação Empresarial possui uma sólida formação acadêmica e uma carreira multifacetada. Com graduação em Marketing, pós-graduação em Gestão Empresarial, MBA em Gestão da Sustentabilidade, pós-graduação em Jornalismo e Pós-graduação em Docência na Educação Superior. Marcos tem 10 anos de experiência como profissional de gestão e marketing e 8 anos como facilitador em educação não-formal.

Assista a entrevista:

