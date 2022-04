Da Redação

Dinamarca é o 1º país a suspender vacinação contra Covid-19

A Dinamarca, país da Europa, anunciou a suspensão da vacinação contra Covid-19. A campanha será finalizada em 15 de maio. A informação foi confirmada pela infectologista Bolette Soborg, consultora da autoridade de saúde dinamarquesa, em entrevista a agências internacionais.

De acordo com o Ministério da Saúde local, a endemia de Covid está “sob controle”. As autoridades apontam que a cobertura vacinal primária no país já atingiu 81% da população.

Além disso, 61,6% dos dinamarqueses já receberam a dose de reforço. As taxas de internação e os números de casos e óbitos também apresentam estabilidade, segundo o país.

“É por isso que vamos suspender o programa de vacinação em massa contra a Covid”, justificou Soborg.



A infectologista explicou que a ideia é retomar a imunização durante o outono, que começa em setembro. No entanto, as vacinas ficarão disponíveis durante todo o ano para quem ainda não foi imunizado.

“Planejamos reabrir o programa de vacinação no outono. Isso será precedido por uma análise profissional sobre quem e quando vacinar, e sobre qual vacina utilizar”, pontuou Soborg.

