Diabão entra para o Guinness por número de chifres: 'Sonho realizado'

O tatuador paulista Michel Praddo, mais conhecido como "Diabão", participou do programa 'Lo Show Dei Record', que em português significa O Show dos Recordes, em fevereiro deste ano, em Milão, na Itália. O brasileiro foi convidado à atração para concorrer a marca de maior número de implantes em formato de chifre na cabeça.

A equipe de reportagem do G1 conversou com o tatuador nessa quarta-feira (29). Durante a entrevista, Diabão destacou a importância desta conquista. "Experiência que vou guardar para sempre no coração e na memória", disse.

Ainda conforme o paulista, o título de "Most subdermal 'Horn' Implants On The Head" [em tradução livre, 'Mais Implantes Sob a Pele em Formato de Chifres na Cabeça'] foi concedida a ele durante sua participação no programa italiano.

O concorrente do tatuador tem 18 implantes. Diabão tem quase o dobro, somando 33 modificações do tipo.

"Foi algo muito especial e surreal. Um sonho realizado entrar para o Guinness e também ir para a Europa. Em vários momentos eu fiquei emocionado, com lágrimas nos olhos, enquanto fazia uma recapitulação da minha vida", comemorou Michel.



A conquista do brasileiro passou a ser divulgada no site oficial do Guinness neste mês.

Com informações do G1.

