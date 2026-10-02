Dia Universal de Oração é incluído no calendário oficial de São Paulo

A cidade de São Paulo terá o Dia Universal de Oração, celebrado anualmente em 1º de janeiro. A data foi incluída no Calendário de Eventos da cidade após o prefeito Ricardo Nunes (MDB) promulgar a lei que cria a celebração.

A iniciativa teve origem no Projeto de Lei nº 374/2022, de autoria do vereador André Santos (Republicanos), aprovado pela Câmara Municipal em sessão no dia 22 de setembro. A promulgação ocorreu na quarta-feira, 30.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na justificativa da proposta, André Santos afirmou que a data "é um estímulo a não deixarmos que essa prática caia no esquecimento e nem a transformarmos em mero formalismo que não traz renovo para a igreja de Cristo".

Segundo o vereador, a escolha do primeiro dia do ano busca reforçar a importância da oração ao longo das diferentes etapas da vida.

O Dia Universal de Oração se soma a outras duas celebrações já incluídas em 1º de janeiro: o Dia do Clube Esportivo da Penha e o Dia da Revolução Antiescravista do Haiti.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao todo, o mês de janeiro reúne 41 datas comemorativas previstas no calendário oficial de São Paulo. Entre eles estão o Dia Municipal da Liberdade de Culto, em 7 de janeiro, e o Dia do Combate à Intolerância Religiosa, em 21 de janeiro.