Dia Mundial do Meio Ambiente busca conscientizar população

Da Redação

Para começar a semana, este domingo (5) celebra uma data internacional instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972: é o Dia Mundial do Meio Ambiente, que busca conscientizar a população sobre a necessidade da preservação ambiental, como destaca a Radioagência Nacional, que, em 2017, explicou mais sobre a origem da data, e trouxe reflexões sobre a atual relação do homem com o meio ambiente.

continua após publicidade .

A ONU ainda instituiu esta como a década para restauração dos ecossistemas. No Dia Mundial do Meio Ambiente do ano passado, O Repórter Brasil, da TV Brasil, apresentou projetos voltados para preservação e recuperação de três importantes biomas nacionais: o Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal.

E, na prática, o que podemos fazer para colaborar com a preservação do meio ambiente? Em 2020, o programa Tarde Nacional, da Rádio Nacional, repercutiu pesquisa que aponta que 60% da população brasileira tem procurado mudar o estilo de vida para reduzir o impacto no meio ambiente.

continua após publicidade .

E, por falar em meio ambiente, um elemento fundamental para a vida no planeta Terra - que cobre 70% da superfície terrestre - também é celebrado nesta semana. O Dia Mundial dos Oceanos é comemorado em 8 de junho e, para entender melhor a influência dos oceanos na regulação do clima do planeta, confira o episódio do Ciência É Tudo, da TV Brasil, sobre a oceanografia - a ciência que estuda os oceanos. O programa também vai atrás das origens e da evolução da vida marinha, e apresenta a biodiversidade dos mares e oceanos.

E, após décadas de discussão, recentemente o oceano Antártico foi oficialmente reconhecido como o quinto oceano do planeta Terra, juntando-se aos oceanos Atlântico, Pacífico, Ártico e Índico. O Repórter Brasil, da TV Brasil, contou como foi a decisão.

(Agência Brasil)