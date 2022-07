Dia Mundial da Pizza: 10 curiosidades sobre a clássica ‘italiana’

Da Redação

Este domingo (10) amanheceu um tanto quanto...apetitoso. Hoje, o mundo inteiro se une para celebrar o Dia Mundial da Pizza, clássica receita italiana que conquistou o paladar de vários países e, por sua vez, fizeram as suas respectivas adaptações. Afinal, como deixar de lado os famosos sabores de estrogonofe e Romeu e Julieta que fazem sucesso no Brasil e são o verdadeiro terror de quem gosta da linha mais clássica?

1. O formato muda

O formato é uma das grandes diferenças entre a massa brasileira e a italiana. Isso porque é mais comum de encontrar na forma redonda no Brasil, enquanto no país europeu a massa varia conforme o tipo de pizza. Normalmente, o formato redondo lá é conhecido como ‘tonda’, uma pizza de massa fininha e de porção individual. Bem diferente do que conhecemos por aqui, certo?

2. Ingredientes ‘diferentões’ são dispensados na Itália

Talvez essa seja uma das maiores diferenças entre as culturas. No Brasil, as pizzas são reconhecidas por seus recheios incorporados e sabores diferentes, como estrogonofe, Romeu e Julieta e até de abacaxi.

Essa característica muda bastante na Itália. Lá, a preferência é sempre pelos ingredientes frescos e de qualidade, normalmente feitos na hora.

3. Tudo acaba em pizza?

Você, com certeza, já ouviu esse bordão. Mas você sabia que sua origem veio do futebol? Relatos apontam que tudo começou na década de 60 durante reunião da diretoria do Palmeiras. Na ocasião, time teria pedido 18 pizzas.

No dia seguinte, o jornalista Milton Peruzzi publicou uma matéria na Gazeta Esportiva com o título “Crise do Palmeiras termina em pizza”. A partir de então, a expressão se popularizou no país.

4. A pizzaria mais antiga do mundo ainda existe

A Antica Pizzeria Port'Alba é a pizzaria mais antiga da qual se tem registro. A casa foi fundada em 1830 e continua aberta até hoje.

5. Origem ainda é questionada

Apesar de todo mundo conhecer a iguaria como uma iguaria italiana, a sua origem ainda é questionada. A pizza que conhecemos hoje, com molho de tomate, queijo e recheio, teve origem em Nápoles, na Itália, por volta de 1.520.

No entanto, há relatos que no século 6 a.C, soldados já assavam um pão achatado em seus escudos. Essa talvez seja a menção mais antiga sobre o seu surgimento.

6. Pizza mais cara do mundo custa R$ 47 mil

A pizza mais cara do mundo, até o momento, foi criada pelo famoso pizzaiolo Renato Viola. Ela se chama ‘Luigi XII’ e custa mais de US$ 9 mil dólares, em torno de R$ 47 mil na cotação atual.

Ela é servida com recheio de frutos do mar, como lagosta, e aromatizada com conhaque de Louis XII Remy Martin. Detalhe: é uma pizza individual.

7. Polêmica da borda recheada

A borda recheada é outra invenção brasileira, que, por sinal, não chegou na Itália – o que era de se esperar. Mas você sabe o motivo do Brasil ter adotado essa prática? Segundo cozinhiros, seria para evitar o desperdício de massa, visto que as bordas secas eram comumente descartadas pelos clientes.

O recheio, então, surgiu para tornar a borda mais atrativa ao paladar.

8. Sem graça, nada! Marguerita é da realeza

Para quem sempre julgou a pizza de Marguerita alegando ser ‘sem graça’, aqui vai uma curiosidade para você. Um dos sabores mais tradicionais da Itália, foi criada para a rainha italiana Margherita, em 1889.

Os ingredientes foram escolhidos a dedo para representar as cores da bandeira da Itália: o tomate representa o vermelho, o queijo com a cor branca, e o manjericão com a cor verde.

9. Maior pizza do mundo rendeu mais de 5 mil pedaços

A Maior Pizza Redonda do Mundo foi criada na Itália. O disco gigante de massa recebeu o nome de Ottavia e ficou com mais de 40 metros.

Foram precisos 8.981 kg de farinha, 4.536kg de molho de tomate, 3.991kg de queijo mozzarella, 674kg de margarina, 249kg de sal, 99kg de alface e 24 litros de vinagre. Ela pesava 23 toneladas.

10. Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade

A UNESCO, em 2017, aprovou que a Pizza Napolitana Italiana a "Vero Pizza Napoletana" conquistasse o Título de Patrimônio Imaterial da Humanidade.

