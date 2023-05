Dia Mundial da Lontra: conheça algumas curiosidades sobre o animal

Na última quarta-feira do mês de maio é celebrado o Dia Mundial da Lontra. Então, a equipe de reportagem do TnOnline decidiu trazer algumas curiosidades sobre esse mamífero, que é encontrado em vários locais do planeta, inclusive no Brasil.

As lontras são da família Mustelidae e sub-família Lutrinae. Em todo o mundo, há 13 espécies diferentes de lontras, e duas delas ocorrem em nosso país: a Lontra longicaudis, mais conhecida como lontra, lontra-neotropical, lontrinha e lobinho-de-rio, e a Pteronura brasiliensis, a chamada ariranha.

A lontra e a ariranha são espécies que originalmente tem o bioma Mata Atlântica como área de ocorrência. No entanto, no caso da ariranha, é possível que, atualmente, apenas poucos indivíduos vivam em áreas de Mata Atlântica. Esses animais são encontrados geralmente em regiões onde há ambiente aquático, como rios, lagoas e riachos, visto que eles apresentam hábitos semiaquáticos. Além do ambiente aquático disponível, esses animais gostam de viver em locais onde há cobertura ciliar de boa qualidade e baixa poluição.

Características

Por viverem parte de sua vida na água, a classe conta com uma cauda robusta que auxilia na natação. Outro fator que pode ser observado na fisionomia das lontras é o corpo coberto de pelos, características dos mamíferos (classe Mammalia).

A seguir, algumas características das lontras:

Apresentam corpo alongado e fino que pode chegar, em média, a 1,5 metro de comprimento;

Apresentam o corpo coberto por uma pelagem densa e impermeável de cor marrom, variando entre os tons claro e escuro;

Apresentam membranas interdigitais, ou seja, membranas entre os dedos que as auxiliam na natação;

Apresentam dentes fortes e afiados, o que contribui para o seu tipo de alimentação;

As lontras são animais carnívoros e alimentam-se principalmente de peixes. Entretanto, podem estar incluídos também em sua dieta pequenos mamíferos, répteis, anfíbios e aves;

Apresentam alguns sentidos bastante aguçados, como a visão, audição e olfato.

Alimentação

As lontras são animais carnívoros e, devido a isso, apresentam dentes fortes que ajudam na sua alimentação. A dieta desses mamíferos tem como base peixes e crustáceos, porém, é possível que outros animais, como anfíbios, moluscos e mamíferos pequenos, entrem na lista de alimentação das lontras.

Inclusive, é importante destacar que elas são predadoras oportunistas, já que filtram suas presas através de sua capacidade lenta de escape, ou seja, selecionam aqueles animais que são mais fáceis de serem capturados, como os mais velhos e também doentes.

A predação ocorre, em sua grande maioria, dentro do ambiente aquático, mas a alimentação é realizada em abiente terrestre.

Outro ponto que vale ser destacado é que, por serem mamíferos, os filhotes ao nascerem alimentam-se do leite da sua mãe. O desmame inicia-se aproximadamente por volta da sétima semana de vida do animal.

Predadores da lontra

As lontras apresentam alguns predadores naturais, tais como onças-pintadas, anacondas, cachorros domésticos e aves de rapina. Não podemos nos esquecer também do homem, o qual pode, por exemplo, afetar negativamente o habitat dessa espécie, retirando vegetação, modificando cursos dos rios e poluindo as águas.

No passado, a caça para comercialização da pele também causou grande impacto na população dessa espécie. Vale salientar que, por poder causar prejuízo à criação de peixes, essa espécie é frequentemente morta por pessoas que vivem dessa fonte de renda.

Fontes: Mundo Educação e Escola Kids.

