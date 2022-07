Dia do vira-lata: conheça 5 pets influencers para seguir no Instagram

Da Redação

Neste domingo (31) é comemorado o dia do cachorro vira-lata, ou “sem raça definida”. A data faz parte da campanha Julho Dourado e foi criada para destacar a saúde dos animais e estimular a adoção. Uma curiosidade sobre os vira-latas é que a grande mistura de raças faz com que eles sejam menos propensos a doenças. Além disso, costumam viver mais que 12 anos (o normal para os outros cachorros). Porém, tudo isso depende de cuidado. A reportagem é da Banda B.

De acordo com o PetCenso 2021, um levantamento realizado pela DogHero para descobrir as raças mais populares, os cachorros sem raça definida são preferência da maioria dos tutores. 40% dos lares brasileiros.

Confira uma lista com 5 vira-latas ‘digital influencers’ que você precisa conhecer:

Cléo Sem Pires

A @cleosempires é uma pequena “divalata influencer” de 8 anos. O perfil é administrado pela sua dona, Ana, e conta com quase 50 mil seguidores no Instagram.

Estopinha Rossi

A @estopinharossi é a vira-lata do especialista em comportamento animal, zootecnista e veterinário, Alexandre Rossi, mais conhecido como “Doutor Pet”. A Estopinha foi pioneira nas redes sociais como ‘cão influencer’, ela estreou nas redes em 2011.

Atualmente a cadela tem cerca de 723 mil seguidores no Instagram e diariamente posta selfies, dicas e memes.



Diário do Chulé

O @diariodochule é um vira-lata peludinho adotado por uma família que posta toda a rotina no Instagram, onde tem 12.8 mil seguidores.

Neruda Dog

O @nerudadog é um vira-lata caramelo carioca. Seu perfil do Instagram conta com 19 mil seguidores que acompanham suas selfies posando em pontos turísticos do Rio de Janeiro. Neruda também é estiloso e utiliza diversos lenços e coleiras diferentes.

Darci Boo Nana



O @paginadodarci é um vira-lata caramelo, descrito como cachorro raiz com gotas de nutella e ex-mendigo.

fonte: Reprodução / Redes sociais Sua página no Instagram conta com mais de 50 mil seguidores

Sua página no Instagram conta com mais de 50 mil seguidores e são postados selfies divertidas, de aventuras e campanhas para adoção de outros vira-latas.



Por Mariana Padilha, para Banda B

