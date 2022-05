Dia do Trabalhador: conheça a origem da data

Da Redação

Neste domingo (1º), é Dia do Trabalhador, data celebrada em vários países do mundo e que, no Brasil, é feriado nacional. O dia faz memória a uma greve de trabalhadores que aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos, em 1886, por melhores condições de trabalho. Por conta desta mobilização, o Dia do Trabalhador virou um marco da luta por direitos trabalhistas.

Nesse mesmo dia 1º, também se comemora o Dia da Literatura Brasileira. A data foi escolhida por conta do aniversário do autor José de Alencar, nascido em Fortaleza, em 1829. O célebre romancista escreveu clássicos como O Guarani (1857, leia aqui), Iracema (1865, leia aqui), e Senhora (1875, leia aqui) e outros sucessos.

Outra data que entrou para a história brasileira completa 134 anos neste mês. É o Dia da Abolição da Escravatura no Brasil, comemorado em 13 de maio. Neste dia, no ano de 1888, foi assinada pela Princesa Isabel (leia mais) a Lei Áurea, que extinguiu a escravidão no país.

No segundo domingo de maio - este ano, no dia 8 -, é comemorado o Dia das Mães. O mês tem outras datas ligadas às famílias: dia 15 é o Dia Internacional das Famílias e o dia 25, o Dia Nacional da Adoção. Entre as profissões que têm seu dia comemorado neste mês estão artistas plásticos (8), enfermeiros (12), físicos (19) e geógrafos (29).

O mês ainda traz dias que tratam da luta contra a discriminação e violações, como o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia e Transfobia e o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes , respectivamente, 17 e 18 de maio. Também no dia 18 é lembrado o Dia da Luta Antimanicomial.

Várias figuras importantes da cultura brasileira fazem aniversário neste mês. São comemorados os 85 anos da escritora Nélida Piñon (3 de maio), que foi a primeira presidente mulher da Academia Brasileiras de Letras. No dia seguinte, é dia de recordar o legado da cantora Dalva de Oliveira, que nasceu há 105 anos. Outra mulher lembrada em maio é a soprano Bidu Sayão, brasileira que é reconhecida como uma das maiores estrelas da ópera de todos os tempos - ela nasceu há 120 anos, em 11 de maio de 1902.

Ainda neste mês, o dia 2 é de recordar os 25 anos da morte do educador Paulo Freire. No dia 4, completam-se 85 anos da morte do compositor Noel Rosa.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia do mês de maio de 2022:

Maio de 2022

1

Nascimento do jornalista e escritor mineiro Otto Lara Resende (100 anos)

Nascimento do sociólogo paulista Azis Simão (110 anos) - militante político da UDS e ex-professor titular da Universidade de São Paulo

Nascimento da atriz francesa Danielle Darrieux (105 anos)

Primeira apresentação de filmes produzidos e dirigidos no Brasil (curta-metragem) no Cassino Fluminense, em Petrópolis (125 anos) - entre eles, títulos como Uma artista trabalhando no trapézio do Politeama, Chegada do trem em Petrópolis e Bailado de Crianças no Colégio, no Andaraí

Dia Mundial do Trabalhador

Dia da Literatura Brasileira

Lançamento do programa Colégio do Ar, da Rádio Ministério da Educação (71 anos)

2

Morte do senador norte-americano Joseph McCarthy (65 anos) - ele e sua equipe tornaram-se célebres pelas investigações agressivas contra o governo federal dos EUA, e pela campanha contra todos os suspeitos de ser ou simpatizar com o comunismo

Morte do educador, pedagogo e filósofo pernambucano Paulo Freire (25 anos)

Guerra das Malvinas: o submarino nuclear britânico HMS Conqueror afunda o cruzador argentino ARA General Belgrano (40 anos)

3

Nascimento da escritora fluminense Nélida Piñon (85 anos) - membro da Academia Brasileira de Letras. Foi a primeira mulher a se tornar presidente da Academia Brasileira de Letras, entre 1996 e 1997

Morte da cantora francesa Yolanda Christina Gibliotti, a Dalida (35 anos) - primeira cantora no mundo a ganhar um disco de diamante

Dia Nacional do Pau-Brasil

Dia Internacional da Liberdade de Imprensa - comemoração instituída pela ONU, por meio da Resolução 48/432, de 20 de dezembro de 1993

Dia do Parlamento - comemoração, conforme lei nº 6.230 de 27 de julho de 1975, para marcar a data da instalação da 1ª Assembleia Constituinte brasileira, em 3 de maio de 1823

Dia do Sol

4

Morte do cantor paulista Tinoco (10 anos) - integrante da dupla caipira brasileira Tonico & Tinoco, considerada como uma das mais importantes da história da música brasileira

Morte do jornalista, advogado, escritor paulista Paulo Setúbal (85 anos) - membro da Academia Brasileira de Letras

Morte do compositor fluminense Noel Rosa (85 anos)

Decreto proíbe a aplicação de qualquer medida das Cortes de Lisboa sem o “cumpra-se” de D. Pedro I (200 anos)

5

Nascimento da cantora paulista Dalva de Oliveira (105 anos)

Dia Mundial da Língua Portuguesa - data ratificada pela Unesco em Paris, durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura

Dia Nacional das Comunicações - data escolhida em homenagem ao nascimento de Marechal Rondon, reconhecido como o Patrono das Comunicações, por ter contribuído para a integração do território nacional por meio da construção de linhas telegráficas

Dia do Expedicionário

6

Morte da pedagoga italiana Maria Montessori (70 anos) - responsável pela criação do método Montessori de aprendizagem

Nascimento do cantor e compositor inglês Ritchie (70 anos) - conhecido do grande público quando lançou um compacto simples contendo a canção Menina veneno, que vendeu 500 mil cópias

Morte da atriz alemã Marlene Dietrich (30 anos)

Morte do médico e político acreano Enéas Ferreira Carneiro (15 anos) - fundador do Prona e célebre por seus bordões

Privatização da mineradora Vale do Rio Doce durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (25 anos)

Dia Nacional da Matemática

7

Morte do jurista e político maranhense Urbano Santos da Costa Araújo (100 anos) - foi presidente do Brasil em caráter interino em 1917

Vladimir Lênin assume a presidência do primeiro governo soviético (105 anos)

Criação do Parlamento do Mercosul (15 anos)

Cassação do registro do Partido Comunista do Brasil - PCB (75 anos)

Fundação da antiga Varig (95 anos) - foi a primeira companhia aérea brasileira a operar uma linha regular

Emmanuel Macron é eleito presidente da França (5 anos)

8

Morte do piloto de Fórmula 1 canadense Gilles Villeneuve (40 anos) - morto em acidente trágico do automobilismo

Dia do Artista Plástico

Dia Mundial da Cruz Vermelha

Dia das Mães - data móvel

9

Nascimento do compositor e cantor fluminense Nei Lopes (80 anos)

Visita do papa Bento XVI ao Brasil (15 anos)

10

Nascimento do treinador de futebol fluminense Vanderlei Luxemburgo (70 anos) - técnico da Seleção Brasileira de futebol masculino e campeão da Copa América 1999

Nascimento do músico britânico Sid Vicious (65 anos) - foi baixista da banda punk Sex Pistols e considerado uma das figuras mais importantes da primeira onda punk da década de 1970

Nascimento do escritor e compositor fluminense Fausto Fawcett (65 anos) - emplacou a famosa canção Kátia Flávia, a Godiva do Irajá no final dos anos 80

Nascimento do compositor francês Jean-Marie Leclair (325 anos) - considerado o fundador da escola de violino francesa

Dia Mundial do Lúpus - comemoração que conta com o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde para conscientizar sobre alguns dos sintomas do Lúpus Eritematoso Sistêmico, uma doença autoimune crônica, de causa desconhecida e de difícil diagnóstico, que acomete mais de cinco milhões de pessoas em todo o mundo

Inauguração da Rádio MEC FM (39 anos)

Entra em funcionamento a Agência Brasil (32 anos)

11

Nascimento da atriz fluminense Sandra Bréa (70 anos) - atuou em novelas clássicas da Rede Globo, como o O Bem Amado e diversos filmes nacionais

Nascimento da soprano fluminense Bidu Sayão (120 anos) - considerada uma das maiores estrelas da ópera mundial

Inauguração da primeira linha telegráfica, que ligava o Palácio Imperial, na Quinta da Boa Vista, ao Quartel General do Exército, no Campo de Santana (170 anos)

Fundação da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood (95 anos)

Canonização de Frei Galvão pelo papa Bento XVI, em São Paulo (15 anos) - foi primeiro santo brasileiro

12

Nascimento da atriz norte-americana Katherine Hepburn (115 anos)

The Jimi Hendrix Experience lança álbum de estreia Are You Experienced (55 anos) - considerado como um dos maiores debuts da história do rock

Dia Internacional da Enfermagem

13

Nascimento do papa italiano Pio IX (230 anos) - foi o primeiro papa da história a ser fotografado

14

Fundação do Real Gabinete Português de Leitura (185 anos) - biblioteca e instituição cultural lusófona, fundada por um grupo de 43 imigrantes portugueses e refugiados políticos, para promover a cultura entre a comunidade portuguesa na capital do Império. Foi a primeira associação desta comunidade no Rio de Janeiro

Físico e inventor italiano Guglielmo Marconi faz a sua primeira transmissão de rádio (125 anos)

15

Nascimento do compositor italiano Cláudio Monteverdi (455 anos) - considerado uma das personalidades mais influentes de toda a história da música do Ocidente

Morte do compositor, pesquisador, regente e professor paulista padre José Penalva (20 anos) - compôs música contemporânea de vanguarda, explorando tanto as linguagens sacra e secular quanto as antigas e novas

Dia Internacional da Latinidade - comemoração de países latinos, instituída por representantes de 36 países latinos, com o fim de preservar as diferentes identidades nacionais e suas comunidades linguísticas e culturais

Dia Internacional das Famílias - comemoração instituída pela ONU

16

Dia Internacional das Histórias de Vida - data criada pela Rede Internacional de Museus da Pessoa (Brasil, Portugal, EUA e Canadá) e o Center for Digital Storytelling (EUA)

17

Nascimento do compositor, jornalista e pesquisador fluminense Sérgio Cabral (85 anos)

Nascimento do sambista fluminense João da Baiana (135 anos) - tido como o introdutor do pandeiro no samba

Morte da cantora estadunidense Donna Summer (10 anos)

Dia Internacional de Luta contra a Homofobia e Transfobia - celebração para marcar a data de 17 de maio de 1990, em que a Organização Mundial de Saúde decidiu suprimir a homossexualidade como doença mental da lista de patologias registradas no Manual de Diagnóstico e Estatística de Desordens Mentais

Dia Mundial das Telecomunicações e Sociedade da Informação, conhecido popularmente como Dia Mundial da Internet - instituída em 17 de maio de 2005, em uma Assembleia Geral da ONU na Tunísia, com o fim de destacar as possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias para melhorar o padrão de vida dos povos e dos cidadãos

18

Nascimento do filósofo e matemático britânico Bertrand Russell (150 anos)

Nascimento do compositor, cantor, teatrólogo e poeta baiano João Cândido Ferreira, o De Chocolat (135 anos)

Nascimento do cantor estadunidense Perry Como (110 anos) - apresentador do programa de variedades The Perry Como Show, que foi um grande sucesso e estabeleceu-se como referência para o gênero, tornando-se um dos mais bem-sucedidos da história

Ataque e naufrágio do navio mercante brasileiro Comandante Lira (80 anos) - executado pelas forças do Eixo durante a Segunda Guerra Mundial, no primeiro ataque efetuado em águas territoriais brasileiras

Dia Internacional dos Museus - comemoração instituída em 1971 pelo Comitê Internacional de Museus, com o fim de sensibilizar o público para a importância dos museus em nossa sociedade atual

Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - instituído no Brasil pela Lei nº 9.970, de 17 de maio de 2000, para marcar a data da morte da menina brasileira Aracelli Cabrera Sanches Crespo, de 8 anos, violentada e assassinada de forma hedionda na cidade brasileira de Vitória, em 18 de maio de 1973

Dia Nacional da Luta Antimanicomial - comemoração do Brasil, oficializada por lei em algumas cidades brasileiras, para marcar a data da elaboração do documento final da 1ª Conferência Nacional de Saúde Mental no Brasil, ocorrida em 18 de maio de 1987, que então propunha a reformulação do modelo assistencial em saúde mental para os brasileiros

19

Madre Paulina é canonizada pelo Papa João Paulo II (20 anos)

Dia do Físico - a data é uma alusão à 1905, quando o físico Albert Einstein publicou quatro artigos de grande impacto, incluindo sobre a Teoria da Relatividade

20

Nascimento da atriz paulista Lucélia Santos (65 anos)

Nascimento do padre e cantor paulista Marcelo Rossi (55 anos)

Morte do sambista fluminense Silas de Oliveira (50 anos) - autor de sambas-enredos clássicos da escola Império Serrano

Nascimento do escritor, anarquista e militante espanhol Diego Abad de Santillán (125 anos) - reconhecido teórico da Guerra Civil Espanhola e importante figura nos movimentos anarcossindicalistas da Espanha e da Argentina

Timor-Leste torna-se um estado independente (20 anos)

Romário marca o milésimo gol da carreira (15 anos)

Criação do Museu de Imagens do Inconsciente (70 anos)

21

Nascimento do cantor fluminense Roberto Frejat (60 anos)

Nascimento do rapper estadunidense The Notorious B.I.G. (50 anos) - considerado um dos maiores rappers de todos os tempos, foi assassinado por facção rival após ser supostamente acusado da morte do rapper norte-americano Tupac Shakur

Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento - comemoração instituída pela ONU na Resolução nº A/REC/57/249, de 20 de fevereiro de 2003

Dia da Língua Nacional

22

Dia Internacional da Diversidade Biológica - comemoração instituída pela Unesco na Resolução 55/201, de 20 de dezembro de 2000

23

Nascimento do piloto paulista Rubens Barrichello (50 anos)

Morte do empresário norte-americano John D. Rockefeller (85 anos)

Dia Mundial da Tartaruga

24

Nascimento da atriz, modelo e empresária sul-mato-grossense Luiza Brunet (60 anos)

Dia Nacional dos Ciganos - data instituída em 2006 por meio de decreto em reconhecimento à contribuição da etnia na formação da história e da identidade cultural brasileira

Dia Nacional do Café

25

Nascimento da instrumentista e compositora pernambucana Amélia Brandão Néri, a Tia Amélia (125 anos) - tocou nas rádios Mayrink Veiga, Sociedade e Clube do Brasil. Trabalhou na Rádio Nacional, no Clube da Chave e em outros clubes cariocas. Em São Paulo, atuou durante três meses nas TV Record, TV Tupi (onde fez um retrospecto da época áurea do choro brasileiro) e TV Paulista

Nascimento do cineasta fluminense Joaquim Pedro de Andrade (90 anos) - diretor dos clássicos filmes O Padre e a Moça (1965), Macunaíma (1969) e Os Inconfidentes (1972)

Morte do compositor e produtor fluminense Luiz Eça (30 anos)

Estreia de Star Wars nos EUA atinge sucesso "intergaláctico" (45 anos)

Dia do Orgulho Nerd - comemoração do lançamento do filme Guerra nas Estrelas

Dia Nacional da Adoção - instituído pela lei nº 10.447, de 9 de maio de 2002

Dia de África - neste dia, em 1963, foi criada a Organização de Unidade Africana (OUA), na Etiópia, com o objetivo de defender e emancipar o continente africano

Início da Semana de Solidariedade com os Povos dos Territórios Não-Autônomos - criação da ONU

Dia Internacional da Criança Desaparecida

Dia Mundial do Desafio (data móvel) - celebrado na última quarta-feira do mês de maio. Originalmente, o Challenge Day foi criado no começo da década de 1980, no Canadá. É um workshop interativo, com duração de um dia, e trata-se de uma ferramenta para incentivar a prática de exercícios e esportes. Em dezenas de paíse,s passou a ser mais um instrumento antibullying nas escolas, pela integração de professores e alunos que competem juntos. Com o passar dos anos, o espírito desse dia se consolidou e se espalhou por todo o mundo

26

A banda britânica The Beatles lança o lendário álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, no Reino Unido (55 anos)

Lançamento do livro clássico Drácula, de Bram Stoker (125 anos)

Dia Nacional de Combate ao Glaucoma - comemorado no Brasil, conforme lei n° 10.456, de 13 de maio de 2002, para alertar sobre a doença

27

Nascimento do ator britânico Christopher Lee (100 anos) - estrelou Senhor dos Anéis, Star Wars, entre outros grandes filmes

Nascimento da dançarina norte-americana Isadora Duncan (145 anos) - precursora da dança moderna

Nascimento da cantora baiana Ivete Sangalo (50 anos) - vencedora do Grammy Latino com o álbum Ivete, Gil e Caetano, em 2012

Dia Nacional da Mata Atlântica

28

Morte do crítico e museólogo fluminense Eurico Nazaré Nogueira França (30 anos) - ex-redator da Rádio MEC

Nascimento do político alagoano Teotônio Vilela (105 anos) - conhecido nacionalmente como Menestrel das Alagoas, devido à sua luta pela liberdade política e a redemocratização do Brasil

Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna

Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher

Dia Internacional do Brincar

29

Nascimento do instrumentista e compositor fluminense Maurício Einhorn (90 anos)

Nascimento do ex-presidente estadunidense John Kennedy (105 anos) - morto em um atentado em 1963

Nascimento do romancista, contista, poeta, jornalista e escritor cearense Adolfo Caminha (155 anos) - um dos principais autores do naturalismo no Brasil

Dia Internacional dos Soldados da Paz das Nações Unidas

Dia do Geógrafo

30

Morte do compositor e ator fluminense Mário Lago (20 anos) - autor de canções clássicas como Ai! que saudade da Amélia

31

Primeira vitória do piloto brasileiro de Fórmula 1 Ayrton Senna no principado de Mônaco (35 anos) - Senna é o maior vencedor do GP de Mônaco

Dia Mundial sem Tabaco - comemoração instituída pela ONU





