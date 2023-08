Dia do estagiário: o 'culpado' de tudo é indispensável nas empresas

Siga o TNOnline no Google News

No dia 18 de agosto é comemorado o dia do estagiário. A data foi marcada em 1982, quando houve a Lei de Estagiários regulamentada. Foi um marco significativo para o aperfeiçoamento da experiência dos estagiários no Brasil.

Ao falar deste quase profissional, as primeiras lembranças que vem à mente são os memes que circulam na internet e até mesmo nas empresas não é mesmo? Atire a primeira pedra quem nunca brincou com o desempenho daquele colega de trabalho que, inexperiente e cheio de vontade para mostrar serviço, acabou sendo o protagonista de histórias hilárias.

Mas, esse funcionário vai muito além de eventos cômicos isolados. Nem tudo é culpa do estagiário! Os novos profissionais trazem energia, novas perspectivas e aquele entusiasmo genuíno para as equipes, o que torna a relação estudante-profissional, uma excelente oportunidade de aprendizado para ambos os lados.

E se alguém tem dúvida ainda sobre o quão benéfica é essa interação, o psicólogo e analista de Recursos Humano, Gabriel Martins, explica que na troca entre estudantes e profissionais ambos os lados podem aprender valiosas lições. Enquanto os profissionais oferecem insights, dicas práticas e orientações que não podem ser encontrados nos livros, os estudantes levam o conhecimento teórico atualizado.



