Dia do Abraço: Já abraçou o seu Amigo hoje?

Abraçar reduz o estresse, o medo, a ansiedade e a pressão arterial. Promove o bem-estar e melhora a memória. Graças à atuação da ocitocina (ou oxitocina), conhecida como o hormônio do amor, no organismo, aumentamos as ligações emocionais e alteramos o comportamento social para facilitar a aproximação com as pessoas.

O Dia do Abraço é comemorado em 22 de maio e não é apenas celebrado no Brasil, mas também em diversos outros países espalhados pelo mundo.

A sugestão do site TNOnline é fazer uma brincadeira. Que tal abraçar o seu amor, um parente ou um amigo. O abraço pode oferecer muitos benefícios à saúde. E você, costuma abraçar e receber abraços?

Nessa data, é comum ver movimentos acontecendo para incentivar o abraço entre as pessoas, mesmo entre desconhecidos. Afinal, o abraço é um ato de afeto e carinho, o que pode ser feito respeitosamente até mesmo entre indivíduos que nunca se viram antes.

É o que acontece, por exemplo, em movimentos de abraços gratuitos. Em várias cidades do Brasil e do mundo, pessoas seguram cartazes nos centros urbanos com frases como: “abraços gratuitos aqui”.

Em um primeiro momento, quem passa pelo local pode sentir uma estranheza, mas logo as primeiras pessoas param para abraçar e o movimento ganha força.

Qual é a origem do Dia do Abraço?

O Dia do Abraço surgiu justamente de um movimento de abraços gratuitos como o mencionado acima. Em 2004, o australiano Juan Mann teve a iniciativa de distribuir abraços gratuitos na cidade de Sydney, na Austrália. O objetivo da iniciativa era conectar as pessoas que moravam na cidade.

A partir desse dia, o movimento chamou a atenção do mundo todo e o Dia do Abraço passou a integrar o calendário de comemorações de inúmeros países – inclusive do Brasil.

Quais são os benefícios de um abraço para a sua saúde?

Depois de entender um pouco melhor sobre como surgiu e o que é o Dia do Abraço, pode surgir a seguinte pergunta: mas por que o abraço é tão importante a ponto de ter um dia dedicado só para ele?

Um abraço pode oferecer muitos benefícios à saúde. O que aparentemente é apenas um ato de envolver os braços ao redor dos ombros de alguém, na verdade, é muito mais do que isso. Confira os benefícios:

Benefícios relacionados ao estresse



O abraço também tem o poder de reduzir os índices de cortisol, que é uma substância conhecida como o hormônio do estresse. Nesse sentido, registrar grandes quantidades de cortisol no organismo é algo prejudicial à saúde. Sendo assim, diminuir a produção desse hormônio é muito benéfico para reduzir o estresse.

Benefícios para a felicidade

Por meio de abraços, as pessoas podem ser mais felizes e ter ajuda para diminuir o isolamento, a solidão e outros sentimentos negativos, como a raiva. Isso porque, com o abraço, o organismo libera o hormônio da felicidade e do amor, que é a oxitocina.

Nesse sentido, o sistema nervoso processa o abraço como uma recompensa, o que aumenta a sensação de alegria e felicidade da pessoa que está abraçando e da que está sendo abraçada.

Além disso, com um simples abraço outros hormônios também são liberados pelo corpo, como a serotonina, que é responsável pelo bem-estar e bom humor, e a dopamina, que é responsável por sensações prazerosas.

Assim, movimentos como o abraço gratuito e toda a atmosfera criada pelo Dia do Abraço podem ser essenciais para muitas pessoas que estão enfrentando momentos difíceis, seja uma doença como a depressão ou qualquer outra situação negativa que pode ser aliviada com afeto, carinho e atenção.

Quais são os tipos de abraços?

Que o abraço faz muito bem à saúde você já sabe, mas e quais são os tipos de abraços que existem? Confira alguns dos principais:

Abraço de urso: é aquele que é dado bem apertado e que até ergue a pessoa do chão; Abraço virtual: sem contato físico, mas que pode transmitir muito afeto por meios digitais; Abraço sanduíche: é aquele em que uma pessoa fica no meio e recebe o abraço de outras duas pessoas ao mesmo tempo; Abraço clássico: é o mais tradicional e conhecido de todos; Abraço lateral: é aquele em que as pessoas ficam lado a lado e se abraçam. Algumas curiosidades sobre os abraços.

E você, costuma abraçar e receber abraços? Depois de conhecer os benefícios que esse ato de afeto pode oferecer, aproveite o Dia do Abraço e todos os outros dias para tornar melhor o cotidiano de alguém.

