Dia de São Brás: saiba mais sobre o santo protetor da garganta

A história mais conhecida é que teria salvado da morte um garoto que estava com uma espinha de peixe atravessada na garganta

Nesta sexta-feira, 03 de fevereiro, é comemorado pela comunidade cristã católica o dia de São Brás. Não se sabe muitos dados de sua vida, pois sua biografia foi escrita bem depois do seu falecimento. A história mais conhecida é que o santo teria salvado da morte um garoto que estava com uma espinha de peixe atravessada na garganta.

São Brás nasceu na Armênia em 264 e morreu martirizado pelos romanos no ano de 316. Após a sua morte, o santo era invocado para os males da garganta e sua fama se espalhou. São Brás é considerado o padroeiro dos veterinários, animais, dos pedreiros, escultores, operários de construção e o protetor contra as dores de garganta.

Os pedidos de intercessões e orações são direcionadas a São Brás, principalmente, quando existem doenças ou complicações relacionadas com a garganta. Neste dia, ao final da missa, o celebrante dá uma bênção pela intercessão de São Brás. A cerimônia ocorre com o padre tocando a garganta dos fiéis com as velas cruzadas, um dos atributos do santo.

Oração a São Brás

“Ó glorioso São Brás, que restituístes com uma breve oração a perfeita saúde a um menino que, por uma espinha de peixe atravessada na garganta, estava prestes a expiar, obtende para nós todos a graça de experimentarmos a eficácia do vosso patrocínio em todos os males da garganta.

Conservai a nossa garganta sã e perfeita para que possamos falar corretamente e assim proclamar e cantar os louvores de Deus.

São Brás, rogai por nós. Amém.

A bênção de São Brás: Por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir, livre-te Deus do mal da garganta e de qualquer outra doença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.”

