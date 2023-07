Dia da pizza: 7 curiosidades sobre essa delícia que você precisa saber

A pizza trata-se de um dos pratos mais apreciados pelos brasileiros. Assim como em diversas outras partes do mundo também. Dia 10 de Julho foi designado o Dia Nacional da Pizza em nosso país, descubra abaixo, como chegou a essa escolha do dia, entre outras curiosidades:

continua após publicidade

1. A origem da pizza é questionável. Há quem diga que 6 a.C os soldados assavam um pão achatado em seus escudos, o que pode ter dado origem a pizza, mas a forma que comemos hoje com molho de tomate, muçarela e outros recheios surgiu em Nápoles, na Itália por volta do ano 1.520. O que nos leva a segunda curiosidades sobre pizza.

2. Nem sempre teve molho de tomate na pizza! A massa da pizza é uma combinação perfeita com o molho, porém antes do século XVI era difícil encontrar tomate na Europa. Depois da popularização do ingrediente, o molho acabou sendo adicionado nas focassias, que é um tipo de pão Italiano.

continua após publicidade

3. Os países que mais pedem pizza. Segundo a mesma pesquisa, o ranking dos países que mais comem pizza fica em primeiro lugar os EUA, pois 95% dos americanos comem pizza regularmente. O segundo lugar fica conosco, os brasileiros consomem cerca de 1,7 milhões de pizzas no ano e para fechar o top 3 temos os franceses, estipulam que um francês come em média 5 quilos de pizza por ano. O ranking segue com a Itália em quarto e em quinto pela Austrália.

4. A Pizza mais cara do mundo, criada pelo famoso pizzaiolo Renato Viola, a pizza Luigi XII custa 8 mil euros ou 33 mil reais. Achou caro? Por seu tamanho, ela serve apenas duas pessoas, e sua base é praticamente de frutos do mar, como camarão vermelho, vários tipos de caviar e lagosta, além de uma farinha de trigo especial e outros ingredientes selecionados.

5. A maior pizza do mundo. Os italianos entraram para o Guinness Book, famoso Livro dos Recordes, com a maior pizza já feita no mundo que levou o nome de Ottavia, homenagem ao primeiro imperador de Roma, Otávio Augusto. A pizza mede nada menos do que 40 metros de diâmetro, tem cerca de 25 toneladas e rendeu 5 mil pedaços!

continua após publicidade

6. Um dia só para a pizza, no dia 10 de julho de 1985 foi realizado um concurso em São Paulo, promovido pelo secretário de turismo da época, Caio Luis de Carvalho, que elegeu as 10 melhores pizzarias da cidade. A repercussão foi tão grande que o então secretário instituiu essa a data para comemorar o dia pelo Brasil.

7. Marguerita é um sabor da realeza. A Marguerita, um dos sabores mais tradicionais de pizza, foi uma criação para a rainha italiana Margherita, em 1889. Os ingredientes foram escolhidos a dedo para representar as cores da bandeira da Itália: o tomate representa o vermelho, o queijo a cor branca, e o manjericão a cor verde.

Siga o TNOnline no Google News