Dia da Consciência Negra: debate sobre população carcerária encerra mostra em SP

A Prefeitura de São Paulo encerra neste domingo, 20, a II Expo Internacional Dia da Consciência Negra, que celebra a data de luta da população negra brasileira com conversas, debates, atrações musicais e estandes comerciais no Expo Center Norte. Entre 10h30 e 11h30, haverá um painel especial para discutir os desafios da população carcerária no País.

"É a nossa História. Foi o que produzimos, pois somos protagonistas desta luta diária. Ser negro no Brasil é algo extremamente particular, cada um tem suas vivências e percepções. O autoconhecimento da negritude tem implicações sem volta no intelecto de uma pessoa negra e a militância requer força e coragem de se reestruturar diariamente", disse Elaine Gomes de Lima, organizadora da exposição.

O evento é realizado pela Prefeitura de São Paulo, por meio de parceria da Secretaria Municipal Relações Internacionais (SMRI) e as demais pastas municipais, com o objetivo de estimular o debate sobre o racismo estrutural e engajar a população no seu combate "Na primeira edição, falamos do passado, do presente e do futuro da população negra em nosso país. Neste ano, abordaremos o protagonismo da população negra na abolição da escravatura", explica Marta Suplicy, secretária municipal de Relações Internacionais.

A exposição conta com 74 estandes comerciais e 26 institucionais, área expositiva, espaço infantil, denominado "Erê" e alas de cultura, educação e comunidade. Ao longo do fim de semana, foram promovidos painéis sobre temas cruciais relativos à constituição do racismo no País, como o papel da abolição da escravatura para a população negra. Entre as atrações musicais, nomes como Majur, Péricles, Luedji Luna, Ricon Sapiência e outros.

Especialmente neste domingo, haverá transporte gratuito para o evento saindo das estações Barra Funda e Tietê do metrô.

II Expo Dia da Consciência Negra

Local: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme

Entrada gratuita