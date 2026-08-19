Dia D de vacinação será realizado no sábado em todo o país

Com oferta de 20 imunizantes, mobilização busca atualizar a caderneta vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos

Unidades Básicas de Saúde (UBS) e postos de vacinação espalhados por todo o território nacional estarão abertos neste sábado (22) para a realização do Dia D da Campanha de Multivacinação. O foco da mobilização nacional é a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

- leia mais: Defensoria mobiliza força-tarefa para atender familiares de vítimas de tragédia no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A iniciativa, iniciada no começo do mês e com término previsto para 1º de setembro, disponibiliza 20 imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação. As doses oferecem proteção contra diversas patologias, como tuberculose, meningites e neoplasias ligadas à infecção pelo vírus HPV.

A grande novidade desta edição é a introdução da vacina pneumocócica 20-valente (pneumo 20), integrada em junho ao calendário oficial. Voltada para crianças com menos de 5 anos, essa dose expande a defesa contra infecções causadas pela bactéria pneumococo, a exemplo de meningites e pneumonias.

A distribuição aos estados e municípios ultrapassou a marca de 180 milhões de doses fornecidas pelo Ministério da Saúde até a última quarta-feira (18), assegurando o abastecimento da rede pública em todo o Brasil no decorrer do ano. Entre as vacinas com maior volume de aplicação até o momento sobressaem-se as doses contra poliomielite, sarampo (tríplice viral) e influenza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por meio de análise da faixa etária, do histórico prévio de imunização e das indicações específicas de cada paciente, estarão disponíveis no Dia D os seguintes imunizantes:

BCG;

Hepatite B;

Penta (DTP/Hib/HB);

Poliomielite (VIP);

Rotavírus humano;

Pneumocócica conjugada 10-valente e 20-valente;

Meningocócica C;

Influenza;

Covid-19;

Febre amarela;

Meningocócica ACWY;

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola);

Varicela;

DTP;

Hepatite A;

Dupla adulta (dT);

HPV4;

Dengue tetravalente.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

AÇÕES CONTRA SARAMPO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Paralelamente, motivado pela expansão de ocorrências de sarampo no continente americano e pela confirmação de casos importados em solo brasileiro, o órgão federal conserva a aplicação indiscriminada da vacina para o público de 6 meses a 59 anos de idade nas cidades paulistas de Guarulhos, São Bernardo do Campo e na capital do estado.

Levantamentos do Ministério da Saúde apontam que, no intervalo entre 3 e 14 de agosto, a aplicação da vacina tríplice viral superou 529,8 mil doses nas três localidades. Desse montante, 87,2 mil imunizantes beneficiaram crianças na faixa entre 5 e 11 anos, representando um percentual de 16,5% do total administrado.

As informações são da Agência Brasil.