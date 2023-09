Dia 21 de Setembro: saiba o que é comemorado nesta data

Neste dia 21 de setembro marcado como uma data que procura a construção de mobilizações para a Inclusão Social de Pessoas com Deficiência, conscientização da luta anticapacitista e celebração destes movimentos.

O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência foi instituído pela Lei nº 11.133/ em 2005 com o objetivo de conscientizar sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade.



Mas por que 21 de setembro?:

A data foi escolhida pela proximidade com a primavera e o dia da árvore, numa representação do nascimento das reivindicações de cidadania e participação plena em igualdade de condições. Em 1992, a Organização das Nações Unidas (ONU) proclamou o 3 de dezembro como o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. O objetivo da ONU é que todos os países membros comemorem a data, gerando conscientização, compromisso e ações que promovam os direitos das pessoas com deficiência

Quais são os direitos das pessoas com deficiência?:

É assegurado a essas pessoas: nas repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos, atendimento prioritário por meio de serviços individualizados que lhe assegure tratamento diferenciado e atendimento imediato; Prioridade de atendimento nas instituições financeiras.



Além deste marco, qual outra comemoração é realizada em 21 de setembro?:

Neste dia também é comemorado o Dia da Árvore no Brasil. Que tem como objetivo principal a conscientização a respeito da preservação desse bem tão valioso. A data, que é diferente em outras partes do mundo, foi escolhida em razão do início da primavera, que começa no dia 23 de setembro no hemisfério Sul.

Ainda em 21 de setembro, também é comemorado o Dia Internacional da Paz, quando é celebrada a não violência e a paz mundial entre as nações.

Em 2001, a ONU, definiu o Dia Internacional da Paz de acordo com a data em que ocorre a abertura das sessões da Assembleia Geral da instituição, evento que tem como principal objetivo lembrar aos representantes dos países participantes, sobre a importância da paz. Como parte integrante deste ato, lançou a resolução 55/282, estabelecendo que todas as nações devem prezar e comemorar a paz, buscando garantir a sua constante manutenção, seja internamente ou internacionalmente. Nesta dia especial é sugerido aos países membros um ato de cessar-fogo e pacto pela não violência.

Além de todos os marcos comentados acima, também há o Dia de Conscientização da Doença de Alzheimer, onde são realizadas campanhas nesta data para abordar mais sobre o assunto e alertar a população a estar consciente sobre a doença.

