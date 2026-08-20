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Dez voos são desviados após drone ser visto próximo ao Aeroporto de Guarulhos

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Dez voos foram desviados na noite desta quarta-feira, 19, por conta da presença de um drone próximo ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, segundo informou a Gru Airport, concessionária responsável pelo aeroporto. Os voos foram direcionados para o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

Em nota, a concessionária afirma que após a identificação do drone, as autoridades competentes foram acionadas. As operações foram normalizadas ainda na noite de quarta. A empresa alerta que o uso de drones nas imediações do sítio aeroportuário coloca em risco a aviação e a integridade das pessoas.

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Segundo a Aeroportos Brasil Viracopos, o primeiro voo alternado pousou em às 21h43. "Ao longo da noite, o aeroporto recebeu as demais aeronaves e manteve suas operações normalmente. A última aeronave alternada decolou de Viracopos às 22h53", disse.

As operações no Aeroporto Internacional de Viracopos seguem normalmente nesta quinta-feira, 20.

O Estadão entrou em contato com a Serviços de Navegação Aérea (Nav Brasil), responsável pelos serviços de navegação aérea no espaço aéreo brasileiro, e aguarda retorno.

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Ônibus bate em avião

Mais cedo, também na quarta, um outro incidente afetou a operação no aeroporto de Guarulhos. Um Boeing737 Max 8 da Gol foi atingido por um ônibus durante o embarque de passageiros. O avião seria utilizado no voo G3 7480, com destino a Assunção, no Paraguai.

Segundo a companhia, o avião teve a ponta da asa esquerda atingida por um ônibus da administradora do aeroporto antes da decolagem. "Em razão da ocorrência, uma outra aeronave foi designada para o voo", informou a Gol, acrescentando que as medidas adotadas tiveram como prioridade a segurança da operação.

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VOOS/GUARULHOS/DESVIO/DRONE
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