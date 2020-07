Devido à pandemia bolo de Santo Antônio contará com 'drive-thru'

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Este ano, a celebração de Santo Antônio, conhecido popularmente como Santo Casamenteiro, será diferente. Devido à pandemia enfrentada por conta do coronavírus a Paróquia Imaculada Conceição (Guabirotuba), disponibilizará o bolo de Santo Antônio no sistema drive-thru.

Neste sábado (13), é o dia de Santo Antônio, a tradição presente nas igrejas católicas vem crescendo a cada ano. Os fiéis buscam no pedaço do bolo a imagem do santo e creem que quem achar a imagem está muito perto de encontrar seu par ideal.

Além da novidade no sistema de entrega os fiéis poderão optar por diversos sabores de bolo, como doce de leite, beijinho, abacaxi e chocolate. O valor da fatia será de 5 reais e a arrecadação com os bolo será destinada totalmente para a manutenção da paróquia e suas obras sociais designadas à comunidade carente.

Mesmo enfrentando a pandemia, a paróquia produzirá cerca de cinco mil pedaços e 300 medalhinhas do santo.

O atendimento será realizado no estacionamento da paróquia na sexta-feira (12), no sábado (13) das 9 às 17 horas e no domingo (14) das 9 às 12 horas.