Determinação bloqueia o aplicativo Telegram em todo Brasil

Nesta sexta-feira (18), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio do aplicativo Telegram, em todo o território brasileiro.

Para isso, o ministro decidiu que plataformas digitais e provedores de internet suspendam o aplicativo no país. Ficou determinado, ainda, que haverá uma multa de R$ 100 mil, caso as empresas não bloqueiem o Telegram no Brasil.

Moraes atendeu ao pedido da Polícia Federal (PF). A corporação afirmou e assegurou que o aplicativo é "notoriamente conhecido por sua postura de não cooperar com autoridades judiciais e policiais".

O Telegram havia bloqueado no dia 26 de fevereiro, em medida excepcional, o canal do extremista bolsonarista Allan dos Santos. A rede afirmou que o canal que tinha 128 mil seguidores, "violou as leis locais". No entanto, o blogueiro conseguiu burlar o bloqueio e criou um canal reserva.

O Telegram usado no sistema iOS foi lançado em 14 de agosto de 2013. A versão alfa do Telegram para Android foi lançada oficialmente em 20 de outubro de 2013. Apesar de ter origem na Rússia, a sede do aplicativo fica nos Emirados Árabes.



As informações foram confirmadas pelo Metrópoles e, até às 15h40 desta sexta (18), o Telegram ainda poderia ser associado.

