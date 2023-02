Detentos morrem após incêndio atingir Complexo Prisional em SC

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Várias equipes do Samu foram mobilizadas para atender a ocorrência

Pelo menos três detentos do Complexo Penitenciário de Florianópolis, em Santa Catarina, morreram na tarde desta quarta-feira (15) após o local ser atingido por um incêndio. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, há 40 feridos.

continua após publicidade .

Diversas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para socorrer os prisioneiros. Os profissionais de saúde realizaram uma triagem para averiguar o estado de saúde das pessoas que estavam próximas ao fogo.

A unidade prisional de Florianópolis recebe presos de todo o estado. Na região, é o principal complexo penitenciário.

continua após publicidade .

Leia mais: Incêndio destrói colégio agrícola no PR; veja

A Secretaria de Estado de Saúde informou que toda a rede hospitalar foi alertada para receber os feridos na região da Grande Florianópolis.

O governo estadual disse que unidades de saúde estão atendendo as vítimas que ficaram intoxicadas por conta fumaça.

continua após publicidade .

As chamas teriam iniciado na ala de adaptação. Essa é a segunda vez que um incêndio atinge o mesmo setor em cinco anos.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News