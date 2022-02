Desvio de cratera da Marginal do Tietê é liberado nesta segunda-feira

Da Redação

A via temporária para desvio da cratera da Marginal do Tietê, São Paulo, foi liberada para trânsito nesta segunda-feira, 7. O trecho deve funcionar até a liberação da pista com entrega estimada para 31 de março. O local é onde ocorreu o acidente na Linha 6-Laranja do Metrô na semana passada

A nova pista de rolamento faz conexão da Rua Aquinos à Avenida Embaixador Macedo Soares (pista local Marginal Tietê).

Podem circular pelos 10 metros de largura carros, caminhões, motocicletas e ônibus, que já estão com os itinerários alterados.

Além de auxiliar o trânsito afetado na Marginal do Tietê e contribuir para desafogar o tráfego intenso da Avenida Ermano Marchetti e Marquês de São Vicente , a pista emergencial tem por objetivo principal abrir um desvio para atender as linhas de ônibus da região e oferecer uma opção a esses locais. O trânsito na região do acidente continuará sendo monitorado 24 horas.

Acidente e interdição

Parte do asfalto da Marginal do Tietê cedeu no dia 1º de fevereiro após um desmoronamento em uma obra da Linha-6-Laranja do Metrô e provocou a interdição da via no sentido Ayrton Senna. O acidente ocorreu nas imediações da Ponte do Piqueri, na zona oeste de São Paulo, e, segundo o governo, foi causado pelo rompimento de uma coletora de esgoto.

O acidente e a interdição na Marginal do Tietê causaram transtornos na última terça-feira. No início da tarde do mesmo dia, houve a liberação total da pista expressa da Marginal do Tietê, mas outras faixas seguiram interditadas para avaliação de risco.