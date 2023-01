Despedida ao Rei: 150 mil pessoas já passaram pela Vila Belmiro

Da Redação

Corpo de Pelé está no centro do gramado da Vila Belmiro, campo onde o Rei se tornou o maior jogador da história.

Ao menos 150 mil pessoas passaram pelo velório de Pelé, que ocorre desde a segunda-feira (2/1) no estádio da Vila Belmiro, em Santos. A cerimônia de despedida do Rei do Futebol começou na segunda às 10h. O corpo foi colocado no centro do gramado onde Pelé brilhou e se tornou o maior jogador da história.

O levantamento foi informado pelo Santos Futebol Clube e leva em consideração a contagem feita pela Polícia Militar de São Paulo.

Durante a madrugada, membros de torcidas organizadas do Santos entraram no gramado para fazer a última homenagem ao ídolo. Eles empunharam bandeiras e fizeram cantos de arquibancada para reverenciar o rei.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai visitar o velório nesta terça. A previsão é de que ele chegue às 9h no local, pouco antes de o corpo sair em cortejo pelas ruas da cidade em direção ao Memorial Necrópole Ecumênica, cemitério vertical onde Pelé será sepultado.

Na segunda, outras autoridades visitaram o velório, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito da capital, Ricardo Nunes, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, além de membros de delegações estrangeiras e ex-atletas.

Com informações: Metrópoles

