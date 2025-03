Deslizamento de terra mata um e deixa outra pessoa ferida na Grande SP

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Redação (via Agência Estado)

Um soterramento de terra na cidade de Jandira, na Grande SP, provocou a morte de uma pessoa e deixou outra ferida, na tarde da quarta-feira, 26. As vítimas (dois homens) não tiveram as identidades divulgadas,

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado para a ocorrência por volta das 17h30. O homem foi localizado à noite e teve o óbito confirmado depois das 21h.

Uma segunda vítima sobreviveu ao soterramento. Ela foi retirada e transportada ao Hospital das Clínicas pelo helicóptero Águia. Ela estava consciente, mas apresentava uma possível fratura do fêmur.

Apesar dos temporais que caíram Grande SP nesta quarta e nos últimos dias, a movimentação de terra não tem relação com as chuvas. De acordo com a Defesa Civil, o soterramento aconteceu em uma obra, onde há escavações.