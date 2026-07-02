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TRAGÉDIA

Deslizamento de terra derruba barracão em obras e deixa dois trabalhadores mortos em SC

Operação para resgatar as vítimas durou cerca de seis horas e mobilizou dezenas de profissionais

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.07.2026, 10:15:14 Editado em 02.07.2026, 10:15:09
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Deslizamento de terra derruba barracão em obras e deixa dois trabalhadores mortos em SC
Autor Deslizamento ocorreu durante obra em Caçador, interior de Santa Catarina - Foto: Jonathan Ribeiro Andrade/Divulgação

Dois trabalhadores morreram soterrados e um ficou ferido após o desabamento de um barracão em obras, provocado por um deslizamento de terra na quarta-feira (1º), em Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina. A estrutura que cedeu sobre as vítimas tinha oito metros de altura e pesava aproximadamente 22 toneladas.

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O único sobrevivente, um homem de 36 anos, foi retirado rapidamente dos escombros apresentando ferimentos moderados e suspeita de fraturas. Imediatamente após o resgate do ferido, as equipes iniciaram uma força-tarefa para tentar localizar os outros dois operários que permaneciam soterrados.

A complexa operação de buscas durou cerca de seis horas, conforme informações do portal ND Mais. O trabalho de resgate exigiu a atuação conjunta de mais de 20 bombeiros voluntários e de profissionais do Samu, das polícias Científica, Civil e Militar, além do apoio de uma equipe com cães farejadores, da Defesa Civil e da Guarda Municipal. Para conseguir acessar as vítimas de forma segura, o grupo precisou alternar a escavação manual com o uso de escavadeiras pesadas, máquinas que foram fornecidas pela Secretaria de Infraestrutura de Caçador.

O corpo do primeiro trabalhador foi localizado por volta das 17h, após cerca de uma hora de buscas intensas. Já a segunda vítima fatal foi encontrada apenas durante a noite, às 21h30. Segundo informações preliminares, os dois homens que morreram no acidente seriam naturais do município de Porto União, localizado no Planalto Norte do estado.

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