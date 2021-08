Da Redação

Desespero: pessoas ficam presas em elevador alagado; Vídeo

No último sábado (7), moradores de um prédio em Omaha, Estados Unidos, ficaram desesperados após o elevador em que estavam começar a encher de água. O fato aconteceu durante uma forte chuva.

De acordo com as informações da ABC News, três amigos pegaram um elevador, por volta das 22 horas, e, quando chegaram ao térreo, levaram um susto. O local estava alagado.

Rapidamente, o elevador começou a ser alagado também. “Parecia um filme, mas quando a água chegou à altura da barriga percebemos o risco real de morte”, afirmou Tony Luu, uma das vítimas em entrevista.

Um dos moradores do local fez um registro do momento. Nas imagens é possível ver quando o elevador começa a ser preenchido por água, que entra pelo piso e pela fresta da porta. Alguns momentos depois, a situação foi piorando, com a água atingindo a região do pescoço das pessoas.

No final, tudo terminou bem. As vítimas ficaram com as cabeças fora da água, utilizando a barra de apoio das paredes do elevador. Depois conseguiram abrir a porta, fazendo com que a água saísse. Eles conseguiram se salvar antes da chegada do serviço de emergência.

Veja:

