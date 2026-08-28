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Desenrola Fies 2026: prazo para renegociar dívidas com desconto termina nesta segunda (31)

Atendimento é feito por meio dos aplicativos e agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil

Escrito por Da Redação
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Desenrola Fies 2026: prazo para renegociar dívidas com desconto termina nesta segunda (31)
Autor O Ministério da Educação ressalta que cada contrato tem direito a apenas uma renegociação durante a vigência da campanha - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

O prazo para a renegociação de débitos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) por meio do programa Desenrola Fies 2026 encerra-se nesta segunda-feira (31). A medida é vinculada às diretrizes da Medida Provisória nº 1.355/2026, que estabelece o Novo Desenrola Brasil, acompanhando o cronograma legislativo do Congresso Nacional.

Os estudantes interessados em obter os descontos e as facilidades de pagamento devem realizar o procedimento diretamente com a instituição financeira responsável pelo contrato, sendo elas o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal. O Ministério da Educação ressalta que cada contrato tem direito a apenas uma renegociação durante a vigência da campanha.

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O programa é voltado para os estudantes com financiamentos firmados até o ano de 2017 e que se encontravam na fase de amortização, período em que se inicia a devolução do valor principal e dos juros acumulados do curso superior, na data de referência de 4 de maio de 2026. A oportunidade abrange tanto beneficiários adimplentes quanto inadimplentes, incluindo aqueles que tiveram seus nomes inseridos em cadastros de proteção ao crédito por atrasos nas parcelas. A data limite de maio serve para determinar o enquadramento em critérios como tempo de atraso e eventual cadastro no Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

Estão excluídos das regras de renegociação os estudantes com contratos do Fies assinados a partir de 1º de janeiro de 2018, bem como aqueles cujos financiamentos ainda estejam nas fases de utilização ou de carência. Os percentuais de desconto e as condições para pagamento à vista ou parcelado variam conforme o tempo de inadimplência e o perfil do contrato, devendo ser consultados individualmente pelos canais das instituições bancárias. A adesão só é efetivada após o pagamento do valor fixado como entrada, sob pena de cancelamento da proposta caso o boleto não seja quitado.

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O processo de formalização pode ser feito de forma digital pelos aplicativos móveis do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, no caso da Caixa, também pelo aplicativo dedicado Fies Caixa. Casos específicos, como parcelamentos mais longos que exijam a validação de fiadores, podem demandar o atendimento presencial nas agências bancárias. Após a confirmação da renegociação e o pagamento da parcela inicial de entrada, os registros de inadimplência em nome do estudante e de seus fiadores são baixados junto aos órgãos de restrição ao crédito.

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Desenrola Fies 2026 educação superior Fies financiamento estudantil Inadimplência Renegociação de Débitos
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