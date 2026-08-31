Desenrola Fies 2026 chega ao fim nesta segunda-feira (31)

Termina nesta segunda-feira (31), o prazo para a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) por meio das condições facilitadas do programa Desenrola Fies 2026. Voltado para ex-estudantes do ensino superior que contrataram o benefício até 2017 e estavam na fase de amortização em 4 de maio de 2026, o programa permite que cada contrato passe por apenas uma renegociação durante a vigência da medida. Os atendimentos são realizados diretamente pelos agentes financeiros do programa, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal.

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O programa contempla tanto contratos adimplentes quanto inadimplentes, incluindo estudantes com restrições em cadastros de proteção ao crédito. A data de referência de 4 de maio de 2026 é utilizada para determinar os critérios de elegibilidade, como o tempo de atraso no pagamento e o enquadramento do beneficiário no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Por outro lado, o programa não atende contratos firmados a partir de 1º de janeiro de 2018, tampouco estudantes que estejam nas fases de utilização do financiamento ou de carência.

As condições e descontos oferecidos variam conforme o perfil do débito e o tempo de inadimplência, aplicando-se a opções de quitação à vista ou parcelamento. A efetivação do acordo depende do pagamento da parcela de entrada, sem a qual a proposta é automaticamente cancelada. Após a confirmação do pagamento inicial, o nome do estudante e de eventuais fiadores é retirado dos órgãos de proteção ao crédito.

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A adesão ao Desenrola Fies 2026 pode ser feita de forma presencial em qualquer agência do banco responsável pelo contrato ou pelos aplicativos móveis das instituições financeiras, como o aplicativo Fies Caixa. Em situações específicas que envolvem parcelamentos de longo prazo e exigência de fiador, o atendimento presencial pode ser requerido. O encerramento do prazo acompanha a vigência da Medida Provisória nº 1.355/2026, que institui o Novo Desenrola Brasil, e está alinhado ao calendário legislativo do Congresso Nacional para a recuperação financeira das famílias.