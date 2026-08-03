Desenrola Brasil é prorrogado e consumidores têm até 31 de agosto para negociar dívidas

O Ministério da Fazenda oficializou a prorrogação do programa de renegociação de dívidas bancárias, o Desenrola Brasil 2.0, até o dia 31 de agosto. A medida, publicada no Diário Oficial da União, garante aos consumidores um prazo adicional para negociar débitos pendentes com as instituições financeiras e recuperar o acesso ao crédito no mercado.

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As regras do programa permanecem inalteradas durante este período estendido. A portaria estabelece que a prorrogação é válida exclusivamente para as instituições financeiras que tenham firmado, até 30 de julho, no mínimo mil operações de crédito com garantia do Fundo de Garantia de Operações (FGO).

Segundo o Ministério da Fazenda, a extensão do prazo não exigirá novos aportes de recursos públicos ao FGO, uma vez que a verba já destinada ao programa é suficiente para absorver a demanda prevista. A intenção da pasta é permitir que as pessoas que já iniciaram tratativas com os bancos consigam concluir o processo de regularização com tranquilidade.

Além de reabilitar o crédito dos inadimplentes, a prorrogação busca beneficiar profissionais que planejam contratar novos financiamentos, a exemplo de motoristas de aplicativo, taxistas, entregadores e caminhoneiros que pretendem renovar seus veículos de trabalho por meio do Programa Move Brasil.