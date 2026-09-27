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RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS

Desenrola 3.0 prevê renegociar até R$ 150 bilhões em débitos de 15 milhões de brasileiros

Medida Provisória prevê a compra de carteiras de débitos atrasados há mais de dois anos, com abatimento repassado integralmente ao devedor

Escrito por Da Redação
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Desenrola 3.0 prevê renegociar até R$ 150 bilhões em débitos de 15 milhões de brasileiros
Autor Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O governo federal anunciou o lançamento do Desenrola 3.0, nova etapa do programa de renegociação de dívidas focado em pessoas físicas com débitos em atraso. A medida, oficializada por meio de Medida Provisória, prevê que a União realize leilões para comprar carteiras de inadimplência e repasse integralmente aos devedores o abatimento obtido nas negociações. A estimativa do Palácio do Planalto é que até R$ 150 bilhões em dívidas sejam contemplados, beneficiando cerca de 15 milhões de cidadãos com um aporte de R$ 15 bilhões dos cofres públicos.

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A nova fase do programa aceitará dívidas bancárias e não bancárias com valor original de até R$ 10 mil e tempo de atraso situado entre 720 dias (dois anos) e 1.645 dias (quatro anos e meio). O desconto mínimo exigido pelo governo nos leilões será de 90%, sendo classificados prioritariamente os lotes de credores que oferecerem os maiores abatimentos. Os débitos elegíveis abrangem desde pendências financeiras até contas de consumo, como água, energia elétrica, telefonia e varejo — segmento que responde por mais de metade do endividamento das famílias brasileiras.

Após a aquisição dos débitos pela União, os devedores poderão quitar o saldo renegociado à vista ou parceladamente, sob condições e taxas de juros que ainda serão fixadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Para participar do programa, as instituições credoras deverão disponibilizar a totalidade dos créditos elegíveis de cada devedor, sem a possibilidade de selecionar apenas parcela dos débitos. As operações de intermediação financeira do programa ficarão a encargo da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

O programa busca mitigar o cenário de endividamento no país, que atualmente atinge 83,9 milhões de pessoas com valor médio de pendência em R$ 7 mil, segundo dados do Tesouro Nacional. Pelo cronograma oficial divulgado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, o chamamento para a entrega de propostas dos credores ocorrerá em novembro, com recepção de ofertas em dezembro e homologação em janeiro de 2027. A assinatura dos contratos e o início do repasse dos deságios para os beneficiários estão previstos para fevereiro de 2027.

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crediário e contas essenciais Desenrola 3.0 endividamento no Brasil Inadimplência programa de ajuda financeira Renegociação de dívidas
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